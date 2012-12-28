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Происшествия
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сегодня, 10:37
Подозреваемый в убийстве сожительницы липчанин арестован на два месяца
Ранее мужчина убил свою жену.
«По данным следствия, 20 мая подозреваемый в комнате общежития по улице 50 лет НЛМК в Липецке во время ссоры нанес сожительнице множественные удары ножом в грудную клетку. От полученных ранений 52-летняя потерпевшая скончалась», — отметили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Подозреваемый вину признает. Он уже подтвердил показания при их проверке следователем на месте происшествия.
Мужчина уже судим за убийство жены.
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