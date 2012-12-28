Подозреваемый в убийстве сожительницы липчанин арестован на два месяца

Ранее мужчина убил свою жену.

Октябрьский районный суд Липецка арестовал на два месяца — до 20 июля липчанина, подозреваемого в убийстве 52-летней сожительницы. Об этом GOROD48 сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.«По данным следствия, 20 мая подозреваемый в комнате общежития по улице 50 лет НЛМК в Липецке во время ссоры нанес сожительнице множественные удары ножом в грудную клетку. От полученных ранений 52-летняя потерпевшая скончалась», — отметили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.Подозреваемый вину признает. Он уже подтвердил показания при их проверке следователем на месте происшествия.Мужчина уже судим за убийство жены.