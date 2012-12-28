Гость украл у липчанина аттестат, диплом и свидетельство о рождении

После чего подозреваемый выбросил документы за ненадобностью.

Ещё 10 мая в полицию обратился 32-летний липчанин, из квартиры которого украли документы: аттестат, диплом и свидетельство о рождении.В краже подозревают 37-летнего знакомого потерпевшего.«Накануне подозреваемый был в гостях у потерпевшего, мужчины вместе выпивали. Когда хозяин квартиры отлучился из дома, гость воспользовался ситуацией, забрав со стола папку с документами. Свою вину подозреваемый признал. По его словам, все документы он выбросил за ненадобностью», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 325 УК РФ (похищение документов). Максимальная санкция этой статьи — три месяца ареста.