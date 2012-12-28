Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке уничтожены два БПЛА самолетного типа
Происшествия
Над Липецкой областью наблюдалось северное сияние
Общество
Липецкая область окажет помощь Белгороду
Общество
В Становлянском округе подавлен БПЛА: возник пожар на подстанции
Происшествия
Все еще заморозки: в Липецкой области ночью до -3
Погода в Липецке
Последний платеж по кредиту: закрыть долг и не остаться в должниках
Общество
62-летний мужчина оказался на дороге и погиб
Происшествия
Минобороны России сообщило о перехвате четырех беспилотников над Липецкой областью
Общество
Мясо дешевеет, фрукты и овощи растут в цене
Общество
На трех улицах Липецка отключат электричество
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: открытие театрального фестиваля, липчане любят наличные и хотят учить китайский
Общество
62-летний мужчина оказался на дороге и погиб
Происшествия
23-летний ельчанин сжег доставшуюся после развода жене машину
Происшествия
Липчанка отсудила у продавца маркетплейса 170,6 тысячи рублей
Общество
Минобороны России сообщило о перехвате четырех беспилотников над Липецкой областью
Общество
Воздушная угроза в Липецкой области миновала
Общество
В Становлянском округе объявлена угроза атаки БПЛА
Общество
8-летняя девочка по совету «известного видеоблогера» лишила мать более 116 000 рублей
Общество
В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров
Общество
В Становлянском округе подавлен БПЛА: возник пожар на подстанции
Происшествия
Читать все
Общество
46
38 минут назад

В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров

«Горячая линия» будет работать с 13 по 24 мая.

С сегодняшнего дня в рамках проведения Всероссийской «горячей линии» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров в период специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области начинают консультировать родителей и сотрудников лагерей по вопросам санитарного законодательства, инфекционной безопасности детского отдыха, а также отвечать на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров.

«Горячая линия» будет работать с 13 по 24 мая по графику: понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница — с 9:00 до 14:00.

Телефоны «горячей линии» отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 8(4742) 30-88-30, 30-88-32, отдела защиты прав потребителей 8(4742) 30-88-55, 30-88-03, 30-88-52. Также можно звонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.
лагерь
дети
Роспотребнадзор
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru