В Липецкой области заработала «горячая линия» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров

«Горячая линия» будет работать с 13 по 24 мая.

С сегодняшнего дня в рамках проведения Всероссийской «горячей линии» по вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров в период специалисты Управления Роспотребнадзора по Липецкой области начинают консультировать родителей и сотрудников лагерей по вопросам санитарного законодательства, инфекционной безопасности детского отдыха, а также отвечать на вопросы, касающиеся качества и безопасности детских товаров.«Горячая линия» будет работать с 13 по 24 мая по графику: понедельник-четверг с 9:00 до 16:00, пятница — с 9:00 до 14:00.Телефоны «горячей линии» отдела гигиены детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 8(4742) 30-88-30, 30-88-32, отдела защиты прав потребителей 8(4742) 30-88-55, 30-88-03, 30-88-52. Также можно звонить в Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный), в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Ельце, Елецком, Долгоруковском и Измалковском районах (код 47467) 2-07-78, 2-66-65, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Задонском, Воловском, Тербунском, Хлевенском районах (код 47471) 2-14-21, 2-11-41, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Данковском, Лев-Толстовском, Чаплыгинском районах (код 47465) 6-23-90, 6-24-62, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Грязинском, Добринском, Усманском районах (код 47461) 2-10-77, 2-44-12, в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Липецкой области в Лебедянском, Краснинском районах (код 47466) 5-24-57, 5-24-55.