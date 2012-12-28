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Происшествия
МЧС сообщает об угрозе атаки БПЛА в Липецкой области
Происшествия
МЧС предупреждает о новых заморозках
Погода в Липецке
Объявлен красный уровень тревоги для Липецка
Общество
Подсобник вывез из магазина вместе с мусором пять ящиков спиртного
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Эта ночь стала самой холодной для 10 мая за 115 лет
Погода в Липецке
Дорожный подрядчик мэрии оштрафован на 1,8 миллиона рублей
Общество
Ущерб от упавшего на машины дерева в зоне платной парковки возместит мэрия
Происшествия
Дерево упало на улице Плеханова и накрыло два автомобиля
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
МЧС предупреждает о новых заморозках
Погода в Липецке
Ущерб от упавшего на машины дерева в зоне платной парковки возместит мэрия
Происшествия
Дорожный подрядчик мэрии оштрафован на 1,8 миллиона рублей
Общество
Дерево упало на улице Плеханова и накрыло два автомобиля
Происшествия
Эта ночь стала самой холодной для 10 мая за 115 лет
Погода в Липецке
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Объявлен красный уровень тревоги для Липецка
Общество
В Липецкой области — воздушная опасность
Происшествия
В Липецкой области дождливо, ветрено и до +15
Погода в Липецке
МЧС сообщает об угрозе атаки БПЛА в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Общество
4746
24 минуты назад
2
Объявлен красный уровень тревоги для Липецка
Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для Липецка, в городе работают сирены.
воздушная тревога
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Комментарии (2)
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11 минут назад
Всё закончилось? Все живы?
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Россияне
7 минут назад
Да, обошлось
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Комментарии (2)