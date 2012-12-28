Липчане остались без лифта из-за долгов

А председатель ТСЖ дома готов поставить ящик коньяка тому, кто взвалит на себя проблемы дома.

В девятиэтажке по бульвару Шубина, 17 с 12 февраля не работает лифт. Кто именно его отключил загадка.В компании «Липецклифт», говорят, что подъемник не отключали, а лишь приостановили 12 февраля обслуживание дома из-за долгов. Возможно, ответ на вопрос: кто нажал на кнопку, кроется в истории образорваниях этих самых долгов.Летом компания, управлявшая домом, потеряла лицензию. Городской департамент ЖКХ провел открытый конкурс и выбрал новую УК — ООО «Континент». Одновременно старший по дому, Юрий Ермаков, предложил создать соседям ТСЖ. Он провел собрание собственников жилья, большинство с его предложением согласилось. В сентябре старший по дому заключил договор на работы по дому с организацией «Мой город48».— Департамент ЖКХ конкурс провел незаконно, так как не уведомил нас ни о его проведении, ни о том, кто победил в конкурсе, а с УК «Континент» жильцы договоры не заключали, — считает глава ТСЖ, который письменно предложил соседям не платить «Континенту» за коммунальные услуги.Однако, Госжилинспекция, куда обратились жильцы дома, разъяснила им, что с 5 сентября по 1 декабря дом находился в управлении ООО «Континент». Компания была выбрана по результатам открытого конкурса проведенного городским департаментом ЖКХ, в законности которого сомнений у инспекторов не возникло, и жильцам надо было платить за содержание жилья именно этой УК. Что касается ТСЖ «24-микрорайон», то инспекция выдала товариществу разрешение на обслуживание дома с 1 декабря. Следовательно, выставлять плату ТСЖ имеет право только с начала зимы.С 1 декабря Юрий Ермаков в качестве председателя ТСЖ заключил договоры с поставщиками услуг. По его словам, они потребовали погасить задолженность за осенние месяцы. Юрий Ермаков посчитал, что должен платить по счетам, когда дом обслуживала компания «Мой горород48».По подсчетам Юрия Ермакова, примерно 80% жильцов вносили плату за содержание жилья сначала компании «Мой город48», а потом ТСЖ «24 микрорайон», 20% —оказались в должниках.— Те, у которых с мозгами все в порядке, как платили этой организации, так и платят! Эта организация нас обслуживает 10 лет! — говорит Юрий Ермаков.— Но часть жильцов платила компании «Континент».— Это их проблемы! Они могут раздавать свои деньги на остановке! Кто им не дает, пожалуйста! Их предупреждали о том, что не надо это делать, — эмоционально ответил Юрий Ермаков, сказав, что часть жильцов все же заплатила долги, а потом обратилась в полицию, чтобы вернуть деньги, заплаченные компании «Континент». На данный момент долги перед поставщиками услуг составляют около 250 000 рублей.Исполняющий обязанности председателя департамента ЖКХ Алексей Жидков внес разъяснения по поводу обвинения Юрия Ермакова, и отметил, что представители его ведомства действовали по закону. Органы местного самоуправления были обязаны провести конкурс по выбору управляющей компании, поскольку на дату его объявления собственники самостоятельно не выбрали способ управления домом. О проведении конкурса и его результатах было сообщено в объявлениях на подъездах дома.В Реестр лицензий ГЖИ были внесены изменения о том, что ООО «Континент» с 5 сентября получила право управлять домом №17. А далее собственники приняли решение создать ТСЖ.Алексей Жидков также добавил, так как ТСЖ «24 микрорайон» официально начал свою деятельность с 1 декабря, никаких долгов за осень у него быть не может.Заместитель директора УК «Континент» Вадим Юрин заверил, что его компания расплатилась со всеми поставщиками услуг за то время, что управляла домом, то есть с 5 сентября по 30 ноября. Хотя только около 10% собственников платили за содержание жилья. Вадим Юрин также рассказал, что компания разослала всем собственникам договор об управлении домом в почтовые ящики, правда ничего не получила в ответ. Договоры, а также квитанции за содержание жилья постоянно изымались из почтовых ящиков. Компании вставляли палки в колеса.Юрий Ермаков отрицает, что выключил лифт, в надежде получить задолженности.— Я понятия не имею, где кнопка. Я его не отключал и возможности такой не имею. Что я ненормальный такой, что сам себе отключил лифт? — говорит председатель ТСЖ.— Что будет, если собственники проведут новое собрание и выберут другого старшего по дому и управляющую компанию?— Пусть проводят. И освободят меня от этих обязанностей. Человеку, который их на себя возьмет, поставлю ящик коньяка еще в придачу! Я вас умоляю, провести это собрание. Передать эту власть, которая мне не нужна, я устал от них за эти годы! — попросил Юрий Ермаков.Пока же жильцам дома приходится ходить пешком по лестницам. И как долго это продлится, никто не знает. В департаменте ЖКХ готовы оказать методическую помощь собственникам по выбору управляющей организации.