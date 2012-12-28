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173
15 минут назад
1

Жители улицы Свиридова жалуются на ночную стройку

Строители в свою очередь уверяют: всё в рамках нормы.

В редакцию GOROD48 обратились жители улицы Свиридова, 22, корпус 3 с жалобой на строительный шум по ночам.

– Просто интересно, как люди спать должны? Время 11 ночи. Постоянно ночная стройка: профессиональные дрели работают, забивают сваи… Людям нет покоя! – Возмущаются липчане.



Недовольные даже прислали в редакцию паспорт строящегося объекта – «Застройка микрорайонов 30,31 в Липецке. Жилая группа IV c отдельно строящимися наземными парковками. II этап строительства. Многоквартирное жилое здание строительный №31 с нежилыми помещениями». GOROD48 позвонил по указанному в паспорте объекта телефону производителя работ — оттуда переадресовали напрямую к прорабу Руслану Пономарёву.

Руслан Пономарёв сообщил, что в ночное время на стройке сваи не забивают, а производят только разрешённые виды работ: например, армирование, и такой уровень шума не запрещён. А если есть особо чувствительные соседи — «Ну, извините».

Добавим, что с жалобами на негативное воздействие физических факторов, в том числе на повышенный уровень шума, можно обращаться в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области. Аккредитованные лаборатории проводят инструментальные измерения уровня физических факторов. Если факты подтверждаются, то лица, допустившие нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, будут привлечены к административной ответственности.
шум
строительство
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Иван
3 минуты назад
Это минусы новых микрорайонов,что же поделаешь,терпите
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