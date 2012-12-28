С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг

Сегодня – международный день борьбы с травлей.

В 2023 году в адрес уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана поступило 46 жалоб на травлю, а за 4 месяца 2024 года – уже 16 обращений. Чаще всего буллинг встречается в образовательных учреждениях.«Оскорбления, унизительные комментарии, игнорирование, бойкот, порча вещей, физическое насилие, кибербуллинг —проявлений травли становится всё больше. Борьба с травлей — только на системной основе. Нельзя сказать: «Дети, перестаньте ссориться, не портите имидж школы». И нельзя самоуспокаиваться: «Конфликт исчерпан». Важно вести работу со всеми участниками образовательного процесса — и особенно со взрослыми. Будет ли травля в школе или не будет — на 100% зависит от педагогического коллектива и личной ответственности и выключенности директора. Когда провожу встречи с родителями и педагогами призываю: иногда лучше перестараться. Лучше потом признать ошибку и обрадоваться, что это была детская шалость, чем упустить ситуацию с травлей из-под контроля. Травлю нельзя замолчать, нельзя игнорировать. О противодействии травле нужно говорить, в том числе, публично! Только общими усилиями ее можно побороть!», – отметил Юрий Таран в своем Telegram-канале.