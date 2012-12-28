Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке побит рекорд по заморозкам
Погода в Липецке
«Винограду кирдык»: растения на дачах и огородах не пережили заморозка
Общество
Двое водителей погибли в лобовом столкновении на трассе Орел-Тамбов
Происшествия
Улица Плеханова без света: строители повредили кабель
Общество
Установлены личности погибших в аварии на трассе Орел-Тамбов
Происшествия
Автоинспекция выдала дорожникам предостережения за отсутствие знаков на улице Папина
Общество
44-летний угонщик «ГАЗели» застрял в траншее
Происшествия
В Липецкой области ночью заморозки, днем небольшие дожди и грозы
Погода в Липецке
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Общество
В частном секторе Дикого отключат холодную воду
Общество
Читать все
«Винограду кирдык»: растения на дачах и огородах не пережили заморозка
Общество
Двое водителей погибли в лобовом столкновении на трассе Орел-Тамбов
Происшествия
В Липецке побит рекорд по заморозкам
Погода в Липецке
Улица Плеханова без света: строители повредили кабель
Общество
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Общество
Автоинспекция выдала дорожникам предостережения за отсутствие знаков на улице Папина
Общество
44-летний угонщик «ГАЗели» застрял в траншее
Происшествия
Установлены личности погибших в аварии на трассе Орел-Тамбов
Происшествия
В частном секторе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области ночью заморозки, днем небольшие дожди и грозы
Погода в Липецке
Читать все
Общество
727
сегодня, 16:30
14

С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг

Сегодня – международный день борьбы с травлей.

В 2023 году в адрес уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области Юрия Тарана поступило 46 жалоб на травлю, а за 4 месяца 2024 года – уже 16 обращений. Чаще всего буллинг встречается в образовательных учреждениях. 

«Оскорбления, унизительные комментарии, игнорирование, бойкот, порча вещей, физическое насилие, кибербуллинг —проявлений травли становится всё больше. Борьба с травлей — только на системной основе. Нельзя сказать: «Дети, перестаньте ссориться, не портите имидж школы». И нельзя самоуспокаиваться: «Конфликт исчерпан». Важно вести работу со всеми участниками образовательного процесса — и особенно со взрослыми. Будет ли травля в школе или не будет — на 100% зависит от педагогического коллектива и личной ответственности и выключенности директора. Когда провожу встречи с родителями и педагогами призываю: иногда лучше перестараться. Лучше потом признать ошибку и обрадоваться, что это была детская шалость, чем упустить ситуацию с травлей из-под контроля. Травлю нельзя замолчать, нельзя игнорировать. О противодействии травле нужно говорить, в том числе, публично! Только общими усилиями ее можно побороть!», – отметил Юрий Таран в своем Telegram-канале.
дети
травля
буллинг
1
1
1
1
2

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Пенсионерка.
33 минуты назад
Родители плохо за детьми смотрят, особенно за подростками. Идёшь по улице - компания. Мат перемат, тут же толкают друг друга, дерутся. Какое там замечание? Далеко стороной обхожу. Дети агрессивные. Всё из семьи идёт.
Ответить
Пенсионерка
20 минут назад
Да, один раз замечание сделала, два подростка шли, очень кричали матом. Замечание сделала, так один из них ножик достал. Вот так.
Ответить
Гость
сегодня, 20:45
Через учеников мстят родителям, совесть совсем потеряли
Ответить
житель Липецка
сегодня, 20:44
Вы не учитель --вам надо менять место работы.
Ответить
Шурик
сегодня, 20:35
А кто-нибудь пробовал компании подростков замечание сделать? Пошлют так что забудешь куда шел,но только попробуй уши накрутить ,сразу вспомнят свои права и все законы защищающие права детей,а потом ещё и родители с полицией подключаются ,становятся на защиту малолетних беспредельщиков.
Ответить
Водитель автобуса
59 минут назад
Это точно.
Ответить
Липчанин
сегодня, 19:58
У нас в школе никто с буллингом не сталкивался.
Ответить
Родитель
сегодня, 19:55
У нас в школе учителя способствуют буллингу, а некоторые учителя и сами этим занимаются.
Ответить
Ооо
сегодня, 19:54
Такое же отношение к животным, между собой у взрослых и в семье.Дети всё видят и копируют манеру поведения.
Ответить
Учитель
сегодня, 18:33
Как меня в поликлинике (бесплатной) лечат, так я и учу. На платную з.п. не хватает.
Ответить
Ну
сегодня, 17:58
Напридумывали слов нерусских, а батонник есть? А маслянник? Это более русские.
Ответить
не-а чё
сегодня, 17:19
Учителя тоже подвергаются буллингу.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
В области начался сезон больших ремонтов дорог и мостов
Общество
Статистика: самая высокая плотность населения — в Липецке
Общество
За год в Липецке снесут четыре тысячи засохших деревьев: что их погубило?
Экономика
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
А знаете ли вы
Пираньи, кольчужный сом и Мутинус Равенелля: знаете ли вы, какие экзоты встречаются в Липецкой области?
Общество
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
В Липецк привезли все обещанные трамваи
Происшествия
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по избиениям прохожих в Липецке
Общество
На торгах по ремонту дорог мэрия Липецка сэкономила 18 миллионов из губернаторских четверти миллиарда
Общество
Из украинского плена освобождены 20 липецких военнослужащих, еще 16 — находятся в списках на обмен
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru