С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Общество
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сегодня, 16:30
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С начала года уполномоченному по правам ребёнка в Липецкой области 16 раз пожаловались на буллинг
Сегодня – международный день борьбы с травлей.
«Оскорбления, унизительные комментарии, игнорирование, бойкот, порча вещей, физическое насилие, кибербуллинг —проявлений травли становится всё больше. Борьба с травлей — только на системной основе. Нельзя сказать: «Дети, перестаньте ссориться, не портите имидж школы». И нельзя самоуспокаиваться: «Конфликт исчерпан». Важно вести работу со всеми участниками образовательного процесса — и особенно со взрослыми. Будет ли травля в школе или не будет — на 100% зависит от педагогического коллектива и личной ответственности и выключенности директора. Когда провожу встречи с родителями и педагогами призываю: иногда лучше перестараться. Лучше потом признать ошибку и обрадоваться, что это была детская шалость, чем упустить ситуацию с травлей из-под контроля. Травлю нельзя замолчать, нельзя игнорировать. О противодействии травле нужно говорить, в том числе, публично! Только общими усилиями ее можно побороть!», – отметил Юрий Таран в своем Telegram-канале.
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