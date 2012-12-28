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Происшествия
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вчера, 16:41
Ельчанка получила условный срок за кражу 90 000 рублей из сумки в аптеке
Суд учёл явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери, состояние здоровья подсудимой и её близких людей.
Напомним, 14 ноября прошлого года с 13:07 до 13:13 подсудимая в помещении аптеки ООО «Алос» в Ельце встала за потерпевшей в очередь около кассы, открыла чужую сумку и вытащила 90 000 рублей, после чего с похищенными деньгами скрылась.
Действия подсудимой были квалифицированы по пунктам «в, г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».
«В качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери, состояние здоровья подсудимой и её близких людей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал рецидив, поскольку преступление совершено при наличии судимости за умышленное преступление средней тяжести», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Приговор в законную силу ещё не вступил.
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