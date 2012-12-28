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Ельчанка получила условный срок за кражу 90 000 рублей из сумки в аптеке
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Происшествия
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вчера, 16:41

Ельчанка получила условный срок за кражу 90 000 рублей из сумки в аптеке

Суд учёл явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери, состояние здоровья подсудимой и её близких людей.

Елецкий городской суд приговорил 52-летнюю женщину за кражу 90 000 рублей из сумки 77-летней пенсионерки к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Напомним, 14 ноября прошлого года с 13:07 до 13:13 подсудимая в помещении аптеки ООО «Алос» в Ельце встала за потерпевшей в очередь около кассы, открыла чужую сумку и вытащила 90 000 рублей, после чего с похищенными деньгами скрылась.

Действия подсудимой были квалифицированы по пунктам «в, г» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».

«В качестве смягчающих обстоятельств суд признал полное признание вины, раскаяние подсудимой в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении малолетнего ребенка и престарелой матери, состояние здоровья подсудимой и её близких людей, активное способствование раскрытию и расследованию преступления. Отягчающим наказание обстоятельством суд признал рецидив, поскольку преступление совершено при наличии судимости за умышленное преступление средней тяжести», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Приговор в законную силу ещё не вступил.
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