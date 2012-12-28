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сегодня, 12:52

Уровень воды в реке Тобол у Кургана вырос превысил исторический максимум

Уровень воды в реке Тобол у Кургана продолжает расти.

Уровень воды в Кургане продолжает расти. По данным гидропоста на 14:00 на 19 апреля он составляет 1015 см, - сообщает администрация Курганской области в официальном Телеграм-канале.

На некоторых участках в Кургане уровень воды в Тоболе ещё вчера превысил исторический максимум 1994 года и отметку в 10 метров. В частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, - говорится в сообщении.

В Кетовском округе в районе н.п. Санаторная уровень воды сохраняется на отметке выше 11 метров, в районе Кетово и Крюково - выше 10 метров.

В районе села Белозерского уровень воды превысил отметку в 5 метров 40 см. В районе ещё одного населённого пункта - Иковское, где уровень воды за последние сутки прирос почти на 40 см, также продолжается рост.

Власти просят жителей подтопляемых и затопляемых территорий не ждать, пока вода подойдёт к их домам, и эвакуироваться заранее.

В настоящее время необходимо незамедлительно эвакуироваться жителям М. Чаусово, Восточного, Вороновки, - отмечается в сообщении.

Нужно быть готовыми к эвакуации жителям Восточного, Кулацкого, микрорайона ТЭЦ, жилого сектора, расположенного ниже дамбы по левому берегу в случае дальнейшего интенсивного роста воды. В случае резкого подъема уровня воды, превышения прогнозных значений во время паводка есть риск подтопления подвалов и первых этажей домов, расположенных на первой линии по левому берегу. Потому жителям лучше заранее договориться с соседями с верхних этажей, если при наихудшем развитии ситуации нужно будет поднимать вещи, - сообщает администрация.

А также нужно превентивно эвакуироваться жителям подтопляемой зоны в Белозерском округе - Белозерского, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная.
паводок
Тобол
Курган
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