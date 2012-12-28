Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Жильцы пятиэтажек защитились баррикадой от хлынувшего через их дворы потока машин
Общество
Сбитый на пешеходном переходе мальчик находится в реанимации
Происшествия
1 мая — бесплатно. Со 2-го мая — за деньги
Общество
Липецкая вечЁрка: снова воздушная тревога, поджог автомобилей и судьба собак
Общество
Сегодня в Липецке: идём на температурный рекорд, каждый третий липчанин хотел бы сменить профессию
Общество
«Если хотите помочь, забирайте собак!»: приют «Счастливый берег» заканчивает работу на прежнем месте
Общество
Липецкий горсовет запускает процедуру выборов мэра
Общество
Мальчика с ожогами из Липецка переправили на лечение в Нижний Новгород
Происшествия
«Подводной лодки «Липецк» уже нет, а боевой ледокол нам не помешает»
Общество
На проспекте Победы у «Фольксвагена» при столкновении с трактором вырвало колесо
Происшествия
Читать все
С улицы Фрунзе на перекрестке с Советской допускается поворот налево
Общество
На проспекте Победы у «Фольксвагена» при столкновении с трактором вырвало колесо
Происшествия
Бензин за неделю подорожал в Липецкой области на 0,3%
Экономика
Бобр забрался в дыру на железной дороге
Общество
Спасатели предупредили липчан о сильном ветре
Общество
Председатель облсовета Владимир Сериков отвез в зону СВО груз на три миллиона рублей
Общество
Мальчика с ожогами из Липецка переправили на лечение в Нижний Новгород
Происшествия
Тело рыбака нашли на берегу
Происшествия
Статистика: в Липецкой области в марте дешевели яйца и дорожали экскурсионные туры
Происшествия
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
29
45 минут назад

Россияне могут столкнуться с ростом отказов при денежных переводах

Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Это связано с изменениями рекомендации 16 («Электронные переводы средств»), которые разработала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Основное нововведение для банков — это обновление состава информации, которая требуется от клиентов при составлении платежных поручений. Согласно одной из предлагаемых опций, адреса отправителя и получателя должны быть включены в качестве обязательных сведений о каждом платеже (а не только при переводе между физлицами), пояснил «Известиям» председатель правления Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет» (НП «НПС») Александр Линников.

По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, самая неприятная новация — предлагаемое требование FATF к банку получателя проверять, чтобы данные получателя, указанные в платежном поручении, совпадали с теми, что есть у него в системе.

«Уточняется, что совпадение не должно быть 100%, но все мы понимаем, что количество отбракованных переводов резко возрастет из-за ерундовых опечаток. Рекомендация 16 уже создает определенные технические трудности из-за сложностей контроля в корреспондентской цепочке. Ужесточающие изменения еще больше осложнят ситуацию с переводами и платежами», — пояснил он.

Для России, если она решит следовать обновленным рекомендациям FATF, находящимся на стадии обсуждения, это будет означать и усложнение проведения трансграничных платежей. Даже такие дружественные РФ страны, как Китай, Турция, ОАЭ, являются участниками FATF и следуют ее рекомендациям, отметил предправления НП «НПС» Линников.

В пресс-службе Росфинмониторинга заявили, что рекомендации FATF являются обязательными требованиями и Россия продолжает их добросовестно выполнять. Так будет и в случае принятия изменений в 16-ю рекомендацию. Позиция по ним в настоящее время прорабатывается, сообщили в ведомстве.

переводы
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Скоро в школу: как записать ребенка в первый класс
Здоровье
Детская поликлиника №1 временно переезжает с улицы Зегеля
Культура
В стране в театры ходят 6-8% населения, в Липецке — не больше 4%
А знаете ли вы
А знаете ли вы, какие песни написаны о Липецке?
Общество
Липчан просят помочь приютить особенных переселенцев из Белгорода
Общество
Как узаконить перепланировку квартир и новые правила экзаменов в ГИБДД — законы, которые вступают в силу в апреле
Общество
«Сказали, за лог заплатили 10 миллионов. Куда они ушли и кому? Надо разобраться следствию!»
Общество
Департамент ЖКХ липецкой мэрии проверит состояние подвалов многоэтажек
Общество
В Липецкой снижается уровень преступности
Общество
Чем старше заяц, тем наглее: липецкие перевозчики взвыли от дерзких подростков
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru