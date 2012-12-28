Россияне могут столкнуться с ростом отказов при денежных переводах
Количество отказов в переводах и платежах внутри страны и за рубеж может вырасти. Это связано с изменениями рекомендации 16 («Электронные переводы средств»), которые разработала Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
По мнению председателя Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, самая неприятная новация — предлагаемое требование FATF к банку получателя проверять, чтобы данные получателя, указанные в платежном поручении, совпадали с теми, что есть у него в системе.
«Уточняется, что совпадение не должно быть 100%, но все мы понимаем, что количество отбракованных переводов резко возрастет из-за ерундовых опечаток. Рекомендация 16 уже создает определенные технические трудности из-за сложностей контроля в корреспондентской цепочке. Ужесточающие изменения еще больше осложнят ситуацию с переводами и платежами», — пояснил он.
Для России, если она решит следовать обновленным рекомендациям FATF, находящимся на стадии обсуждения, это будет означать и усложнение проведения трансграничных платежей. Даже такие дружественные РФ страны, как Китай, Турция, ОАЭ, являются участниками FATF и следуют ее рекомендациям, отметил предправления НП «НПС» Линников.
В пресс-службе Росфинмониторинга заявили, что рекомендации FATF являются обязательными требованиями и Россия продолжает их добросовестно выполнять. Так будет и в случае принятия изменений в 16-ю рекомендацию. Позиция по ним в настоящее время прорабатывается, сообщили в ведомстве.
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