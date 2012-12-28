Общество
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56 минут назад
На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду
Плановые ремонтные работы на сетях 21 марта станут причиной ограничения подачи холодной воды, предупредили в «РВК-Липецк».
Машины с водой для питья будут находиться по адресам: улица Октябрьская, 32, улица Первомайская, 38, улица Циолковского, 24/1. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
21 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
Монтаж приборов учета электроэнергии станет причиной отключения света:
— с 09:00 до 18:00 — на улицах 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Красина, Лазо, Ленинградской Песчаной, Седова, Станиславского, Чехова, Ново-Весовой, Ударников, Юношеской, Л. Шевцовой, С. Тюленина, Полетаева, в переулках Брянском, Хвойном, Львовском, Черниговском, в поселке Заречье, садоводчествах «Горняк», «Дачный-3»;
— с 09:00 до 17:00 — на улицах адмирала Макарова, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Черняховского, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в переулке Задонском.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Баумана, Базарную, Почтовую, Ударников, Юношескую, Загородную, Пестеля.
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