На 12-ти улицах Липецка отключат холодную воду

Плановые ремонтные работы на сетях 21 марта станут причиной ограничения подачи холодной воды, предупредили в «РВК-Липецк».





С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 7, 30, 32, 49, 49/2, 51а, 51б, 51д, 53, 53/1, 53 ст.1, 53 ст.2 по улице Октябрьской, № 8 по улице Литаврина, № 2 в переулке Литаврина, №№ 2, 3, 35, 35а, 37, 38, 40, 45, 58, 65, 77в, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 1б, 4, 8, 10 по улице Скороходова, №№ 9, 10 на площади Революции, №№ 2, 5, 7, вл.9, 25, 25а, 27, 27/1, 27а, 27 ст.2, 30, 31, 31/2 по улице Карла Маркса, №№ 2а, 3 на площади Петра Великого, №№ 1, 3, 5, 27, 35, 39 по улице Советской, № 1 по улице Фрунзе, №№ 5, 7 по улице Барашева, №№ 24, 24/1 по улице Циолковского.Машины с водой для питья будут находиться по адресам: улица Октябрьская, 32, улица Первомайская, 38, улица Циолковского, 24/1. После окончания работ возможно повышение мутности воды.21 марта плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.Монтаж приборов учета электроэнергии станет причиной отключения света:— с 09:00 до 18:00 — на улицах 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, Волгоградской, Гвардейской, Донской, Красина, Лазо, Ленинградской Песчаной, Седова, Станиславского, Чехова, Ново-Весовой, Ударников, Юношеской, Л. Шевцовой, С. Тюленина, Полетаева, в переулках Брянском, Хвойном, Львовском, Черниговском, в поселке Заречье, садоводчествах «Горняк», «Дачный-3»;— с 09:00 до 17:00 — на улицах адмирала Макарова, Прокатной, Рязанской, Ферросплавной, Черняховского, Дорожной, Зареченской, Земной, Инженерной, Кленовой, Фурманова, в переулке Задонском.С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Баумана, Базарную, Почтовую, Ударников, Юношескую, Загородную, Пестеля.