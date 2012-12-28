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В России
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Приток средств населения в банки побил рекорд
«В IV квартале прошлого года вкладчики направили на сбережения более 15% своих доходов. Это максимум за последние 13 лет», — оценил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.
После этого в январе произошел традиционный отток средств населения из банков — всего на 0,7%, следует из материалов ЦБ. Этот показатель значительно ниже, чем в предыдущие три года, когда в первый месяц из сектора утекало 2,3–2,7% средств. Такая динамика объясняется сохранением выгодных ставок по вкладам, пояснили в Банке России.
В январе традиционно большая часть населения выплачивает процентные расходы, которые накапливаются по итогам предыдущего года, подчеркнул глава аналитического отдела ИК «Риком-траст» Олег Абелев. Крупные покупки население как правило тоже совершает в начале года. Поэтому снижение объема вкладов — оправданная тенденция.
При этом в феврале россияне снова стали активно класть деньги на депозиты, выяснили «Известия». Средства физлиц в Сбере за февраль увеличились на 2,3% и достигли 34,3 трлн рублей, сообщили в пресс-службе банка. Прирост составил около 770 млрд рублей. В ВТБ объем портфеля депозитов увеличился на 240 млрд рублей — это в пять раз больше, чем в предыдущем месяце. В Банке «Дом.рф» объем сбережений за два месяца 2024 года поднялся на 20%, причем в феврале рост ускорился более чем в полтора раза, уточнили в пресс-службе организации. В ПСБ также фиксируют существенный прирост средств на вкладах в прошлом месяце.
Регулятор сохранил ставку на уровне 16% по итогам заседания 16 февраля, но при этом дал понять, что во второй половине года уже возможно смягчение денежно-кредитной политики (ДКП), уточнил главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич. Из-за этого вкладчики активизировались, стараясь зафиксировать сегодняшние ставки до их снижения.
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