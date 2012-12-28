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Общество
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32 минуты назад
Отсудить 5,2 миллиона рублей за «Елецкие кружева» не удалось
Арбитражный суд вынес решение по спору двух фирм о праве использования наименования «Елецкие кружева».
В иске было указано, что ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» является обладателем свидетельства на право использования наименования места происхождения товара «Елецкие кружева», зарегистрированного в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров России. ООО фабрика НХП «Елецкие кружева» настаивало, что ООО «Кружевной край» изготовлением своей продукции нарушает исключительные авторские права и право на наименование места происхождения товара.
ООО «Кружевной край» в свою очередь уверяло, что выпускает продукцию на основании зарегистрированных им типовых образцов изделий народного художественного промысла с учетом возможности изменения в допустимых пределах творческого варьирования, а изображения и узоры являются традиционными.
Арбитражный суд пришёл к выводу, что компании изготавливают продукцию на основе традиций одного того же народного художественного промысла «Елецкие кружева». Изделия одного и того же народного художественного промысла обладают едиными художественно-стилевыми особенностями. А Гражданским кодексом России установлено, что произведения народного творчества не являются объектами авторского права.
«Относительно доводов о нарушении исключительного права на наименование места происхождения товара, суд отметил, что специфика исключительного права на наименование места происхождения товара заключается в том, что соправообладателями этого права могут являться разные лица. Материалами дела подтверждается, что ООО «Кружевной край» является правообладателем исключительного права на то же самое наименование места происхождения товара «Елецкие кружева» по выданному Роспатентом свидетельству», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Суд пришел к выводу, что нет оснований для взыскания компенсации и отказал в удовлетворении заявленных ООО фабрика народных художественных промыслов «Елецкие кружева» требований.
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