Сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников, ее наградили полицейские

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Накануне Международного женского дня начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Дмитрий Петров поблагодарил сотрудницу банка Любовь Юшину за профессионализм и бдительность. Благодаря ее внимательности удалось предотвратить дистанционное мошенничество.В банк, где работает Любовь, за кредитом в 350 тысяч рублей пришла жительница Чаплыгинского района. Любовь Юшина обратила внимание на необычное поведение и волнение клиентки. Её не интересовал размер ежемесячных выплат, проценты и другие ключевые моменты, на которые в первую очередь обращают внимание заёмщики.Когда Любовь предложила женщине установить приложение банка, то заметила поступившее телефон клиентки сообщение: «На каком вы сейчас этапе?».«Женщина заметно занервничала и рассказала Любови Юшиной, что несколько часов подряд находится на связи с людьми, которые требуют оформить кредит и перевести на указанный счёт деньги. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и государственных учреждений. Незнакомцы запугивали пенсионерку, убедили её не верить сотрудникам банка, не сообщать о происходящем родным и в полицию. Поэтому словам Любови о том, что с ней работали мошенники, клиентка сначала не поверила, но потом женщина успокоилась и со слезами на глазах начала благодарить сотрудницу банка за то, что она уберегла её от ошибки», — рассказали продолжение этой истории в пресс-службе областного МВД.