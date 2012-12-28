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793
сегодня, 09:02
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Сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников, ее наградили полицейские

Накануне Международного женского дня начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Дмитрий Петров поблагодарил сотрудницу банка Любовь Юшину за профессионализм и бдительность. Благодаря ее внимательности удалось предотвратить дистанционное мошенничество.

В банк, где работает Любовь, за кредитом в 350 тысяч рублей пришла жительница Чаплыгинского района. Любовь Юшина обратила внимание на необычное поведение и волнение клиентки. Её не интересовал размер ежемесячных выплат, проценты и другие ключевые моменты, на которые в первую очередь обращают внимание заёмщики.

Когда Любовь предложила женщине установить приложение банка, то заметила поступившее телефон клиентки сообщение: «На каком вы сейчас этапе?».

«Женщина заметно занервничала и рассказала Любови Юшиной, что несколько часов подряд находится на связи с людьми, которые требуют оформить кредит и перевести на указанный счёт деньги. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и государственных учреждений. Незнакомцы запугивали пенсионерку, убедили её не верить сотрудникам банка, не сообщать о происходящем родным и в полицию. Поэтому словам Любови о том, что с ней работали мошенники, клиентка сначала не поверила, но потом женщина успокоилась и со слезами на глазах начала благодарить сотрудницу банка за то, что она уберегла её от ошибки», — рассказали продолжение этой истории в пресс-службе областного МВД.


мошенничество
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Комментарии (6)

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Сначала новые
прохожий
29 минут назад
Бизнес сообщества мошенников банковской сферы работают сообща в "рамках закона" - а что не нравится скажут у вас есть бумаги вы их подписали - не понимаете... идите в суд. Капитализм - узаконенное мошенничество. Сотруднице Любови спасибо - люди разные бывают во всех структурах.
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не-а чё
35 минут назад
Нарушила корпоративную этику.
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Житель
36 минут назад
Тоже мне новость. Жена в банке работает, каждый день приходят такие. Она тоже спрашивает у них про это, так они начинают такие истории придумывать. Не пробиваемые, а на следующий день приходят и начинают права качать. Так вы сами, своими руками все сделали, перевели, смс ввели.
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Думаю
43 минуты назад
Теперь банкиры её уволют.
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Иван
48 минут назад
Это и должны делать сотрудники банков
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Владимир
53 минуты назад
Вот, хоть хорошие новости начали писать. А-то все отключение да отключения того, этого
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