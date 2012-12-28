Почти зима: в Липецкой области от -16 ночью до -5 днем

В день весеннего женского праздника в Липецкой области погода будет зимней.

В ближайшие сутки наш регион будет находиться в области повышенного атмосферного давления – слабый снег пройдет лишь местами. В ночь на 9 марта под влиянием фронтов масштабного циклона над Сибирью местами пройдет небольшой снег. Днем 9 марта и последующие сутки регион вновь попадет в поле повышенного атмосферного давления – погода будет без существенных осадков.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 8 и 10 марта — 8-9 градусов мороза, что на 4 градуса ниже климатической нормы, 9 марта — 4 градуса мороза, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8 марта в Липецкой области переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами слабый снег. Ветер северный, 7-12 м/сек. Температура воздуха ночью — от -11 до -16, днем — от 0 до -5 градусов.

В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью — от -14 до -16, днем — от -1 до -3 градусов.

День 8 марта стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1960 году – 27 градусов мороза.