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сегодня, 12:35
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Оставшийся без 300 000 рублей липчанин обматерил полицейского

И теперь его будут судить за публичное оскорбление представителя власти.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в оскорблении полицейского. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 октября прошлого года в дежурную часть отдела липецкого полиции №7 поступило сообщение от обвиняемого о хищении с его банковской карты 300 000 рублей.

Для выяснения всех обстоятельств к нему домой приехали двое сотрудников седьмого отдела. Пьяного заявителя полицейские встретили на лестничной клетке. Полицейские представились, показали служебные удостоверения и попытались уточнить, каким образом у мужчины были похищены деньги. Но вместо того, чтобы рассказать, как пропали деньги, по версии следствия, мужчина стал оскорблять одного из полицейских и обложил его матом, унижая его честь и достоинство. Всё это происходило на глазах соседей, вышедших из-за шума на лестничный марш.

Следствием действия липчанина квалифицированы по статье 319 УК РФ как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Санкции статьи — штраф до 40 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года.
оскорбление
полиция
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Вопрос
44 минуты назад
А как нужно было поступить полицейским? Есть варианты?
Ответить
489
45 минут назад
5 т.р. штраф.
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Гость
50 минут назад
А всё-таки где деньги, Зин?
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Житель
сегодня, 12:42
Странная, конечно, история. А полицейские, если видели что он пьяный, какие показания хотели с него взять? Например, предупредить об уголовной ответственности за заведомо ложный донос они пьяного собирались? Или что это была за беседа такая?
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