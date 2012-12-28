Оставшийся без 300 000 рублей липчанин обматерил полицейского

И теперь его будут судить за публичное оскорбление представителя власти.

В Липецке направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в оскорблении полицейского. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 29 октября прошлого года в дежурную часть отдела липецкого полиции №7 поступило сообщение от обвиняемого о хищении с его банковской карты 300 000 рублей.Для выяснения всех обстоятельств к нему домой приехали двое сотрудников седьмого отдела. Пьяного заявителя полицейские встретили на лестничной клетке. Полицейские представились, показали служебные удостоверения и попытались уточнить, каким образом у мужчины были похищены деньги. Но вместо того, чтобы рассказать, как пропали деньги, по версии следствия, мужчина стал оскорблять одного из полицейских и обложил его матом, унижая его честь и достоинство. Всё это происходило на глазах соседей, вышедших из-за шума на лестничный марш.Следствием действия липчанина квалифицированы по статье 319 УК РФ как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Санкции статьи — штраф до 40 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года.