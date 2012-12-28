Липецкая вечЁрка: выпавшая со второго этажа, точечная застройка и каким должен быть чиновник
Сбившая девятиклассницу женщина-водитель «Ниссана» была пьяна и пыталась скрыться с места ДТП
Происшествия
651
сегодня, 12:35
4
Оставшийся без 300 000 рублей липчанин обматерил полицейского
И теперь его будут судить за публичное оскорбление представителя власти.
Для выяснения всех обстоятельств к нему домой приехали двое сотрудников седьмого отдела. Пьяного заявителя полицейские встретили на лестничной клетке. Полицейские представились, показали служебные удостоверения и попытались уточнить, каким образом у мужчины были похищены деньги. Но вместо того, чтобы рассказать, как пропали деньги, по версии следствия, мужчина стал оскорблять одного из полицейских и обложил его матом, унижая его честь и достоинство. Всё это происходило на глазах соседей, вышедших из-за шума на лестничный марш.
Следствием действия липчанина квалифицированы по статье 319 УК РФ как публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Санкции статьи — штраф до 40 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до года.
0
0
1
3
6
Комментарии (4)