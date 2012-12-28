Какая боль!..

Липецкие хоккеисты на родном льду уступили соперникам из Воронежской области с разницей в пять шайб.

Хороший щелчок по носу получили сегодня липецкие хоккеисты. Поражение во второй домашней игре от «ЭкоНивы-Бобров» из Воронежской области стало самым чувствительным на своём льду в сезоне – 1:6.

До этого липчане проигрывали с разницей в пять шайб только однажды – 15 января в Новочебоксарске «Соколу» - 2:7. А побеждали с тем же теннисным счётом – 6:1 в октябре прошлого года тот же «Сокол» и в январе «Белгород».

Ради справедливости нельзя не отметить, что сегодня по разным причинам не смогли выйти на лёд несколько основных игроков «Липецка», самой большой стала потеря одного из лидеров атак Клима Коваленко. Ворота защищал Егор Файбышев, но вешать всех собак за проигрыш на голкипера – последнее дело.

С самого начала всё пошло не так: в первом периоде липчане пропустили одну шайбу в меньшинстве и ещё одну в равенстве – 0:2. Лучик надежды вспыхнул на 22-й минуте, когда счёт размочил наш защитник Кирилл Панов. Но затем «Липецк» методично продолжил пропускать по две шайбы в каждом периоде, а в нападении не преуспел. У победителей «дубль» оформил Никита Забелин, по голу забили Виталий Сметанкин, Данила Ульянин, Дмитрий Никаноров, Павел Савченко.

Главный тренер Алексей Храмцов неудачу воспринял хладнокровно.

- Такие игры тоже нужны, - сказал он, - Нужны для выявления наших слабых мест. Претензий ни к кому нет. Готовимся к плей-офф.

Матч уже не был так важен. Место в плей-офф наша команда гарантировала ещё вчера, хотя и уступила – 2:4. Вообще на данный момент определилась уже вся восьмёрка участников игр на выбывание в Восточной конференции НМХЛ, сейчас осталось лишь распределить соперников.

Липчане пока идут на 7-м месте. Если бы турнир завершился прямо сейчас, то в 1/8 финала нам бы выпало встречаться с действующим обладателем Кубка регионов «Тамбовом». В прошлом сезоне именно «волкам» наши парни уступили на этой же стадии – 1-3 в серии.

Точно всё станет известно после заключительных игр, которые Храмцов и Ко проведут дома с саратовским «Кристаллом» 2 и 3 марта.