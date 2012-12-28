Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Систему заправки по чётным и нечётным числам в Липецкой области отменят
Общество
Липчане начали запасаться картофелем на зиму
Общество
Липецкая красавица – одна из самых быстрых в стране
Спорт
Столицей Липецк стал внезапно, в Кремле рукой махнули, ладно!
Неделя 48
Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Происшествия
Красный уровень пришёл в Липецкую область
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +28
Общество
В районе Сырского Рудника отключат холодную воду
Общество
Девушка с тяжёлыми кулаками из Усмани стала призёром первенства Европы
Спорт
Стрелок из Конь-Колодезя солировал в Кубке России
Спорт
Читать все
Красный уровень пришёл в Липецкую область
Происшествия
Липецкая красавица – одна из самых быстрых в стране
Спорт
Девушка с тяжёлыми кулаками из Усмани стала призёром первенства Европы
Спорт
В Спартакиаде учащихся лучшее место у липецких пловцов – 5-е
Спорт
Елецкие дзюдоисты почтили медалями память известного тренера
Спорт
Гнедой красавчик Виллис принёс успех
Спорт
Липецкий гребец на байдарке выиграл первенство России и выполнил норматив мастера спорта
Спорт
Курьер мошенников решил оставить 220 000 рублей себе
Происшествия
Сегодня в Липецке: последний день лета и бензиновый рай
Общество
Липчанин взял Кубок России в «коротком круге»
Спорт
Читать все
Происшествия
115
27 минут назад

Курьер мошенников решил оставить 220 000 рублей себе

81-летнюю пенсионерку неделю убеждали задекларировать сбережения.

Липецкие оперативники задержали курьера мошенников – 20-летнего ранее судимого жителя республики Татарстан.

Еще 8 августа в Измалковском округе в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, которую неделю убеждали задекларировать сбережения, и она передала 220 тысяч рублей незнакомому мужчине.

«Подозреваемый нашел в интернете подработку курьером. По заданию кураторов, ему необходимо было забрать сверток у пенсионерки и доставить его в Московскую область. Поняв, что ему были переданы деньги, мужчина осознал, что стал звеном мошеннической цепочки. Курьер решил оставить деньги себе и потратить на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Возбуждено уголовно дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
0
0
1
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить