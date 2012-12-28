Курьер мошенников решил оставить 220 000 рублей себе

81-летнюю пенсионерку неделю убеждали задекларировать сбережения.

Липецкие оперативники задержали курьера мошенников – 20-летнего ранее судимого жителя республики Татарстан.Еще 8 августа в Измалковском округе в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, которую неделю убеждали задекларировать сбережения, и она передала 220 тысяч рублей незнакомому мужчине.«Подозреваемый нашел в интернете подработку курьером. По заданию кураторов, ему необходимо было забрать сверток у пенсионерки и доставить его в Московскую область. Поняв, что ему были переданы деньги, мужчина осознал, что стал звеном мошеннической цепочки. Курьер решил оставить деньги себе и потратить на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовно дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».