Житель Данкова сдал в ломбард вещи из арендованной квартиры и продолжал в ней спокойно жить
Происшествия
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27 минут назад
Курьер мошенников решил оставить 220 000 рублей себе
81-летнюю пенсионерку неделю убеждали задекларировать сбережения.
Еще 8 августа в Измалковском округе в полицию обратилась 81-летняя пенсионерка, которую неделю убеждали задекларировать сбережения, и она передала 220 тысяч рублей незнакомому мужчине.
«Подозреваемый нашел в интернете подработку курьером. По заданию кураторов, ему необходимо было забрать сверток у пенсионерки и доставить его в Московскую область. Поняв, что ему были переданы деньги, мужчина осознал, что стал звеном мошеннической цепочки. Курьер решил оставить деньги себе и потратить на личные нужды», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовно дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
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