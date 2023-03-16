«Липецк» был близок к пятому матчу, но «Тамбов» вырвал победу в овертайме

Сезон для наших хоккеистов завершён.

Липецкие хоккеисты сделали всё, что могли в 1/8 финала плей-офф НМХЛ, но выше головы не прыгнешь.

Сегодня «Липецк» как никогда был близок к сенсации и переводу серии к решающему пятому матчу. Наши вели по ходу встречи в Мичуринске – 2:0, но, увы… Включившие максимальные оборота хозяева сумели выбраться из сложнейшей ситуации и вырвали победу в овертайме – 3:2. Вместе с ней МХК «Тамбов» выиграл и серию – 3–1.

Липчан следует похвалить за бойцовские качества. После вчерашних – 2:7 команда вышла на лёд полной решимости «повернуть реки вспять». И сражались, и пластались подопечные Андрея Лунёва сегодня все 60 минут и несколько секунд овертайма до первой заброшенной шайбы.

И были вознаграждены. На 4-й минуте «Липецк» заработал большинство, надолго запер хозяев в их зоне и, в конце концов, добился своего. Даниил Зубаков выскочил на «пятак» и добил в сетку шайбу после своего же броска – 1:0.

Вторую шайбу липчане забросили хозяевам «в раздевалку». На предпоследней минуте первого периода, отбившись от очередной атаки хозяев, наши организовали выход «2:1», Даниил Зубаков решил бросить с ходу в дальний угол, а голкипер Дмитрий Меньшатов явно потерял ворота – 2:0.

Статистика бросков за первый тайм говорит о равной игре – 10–9 в пользу «Тамбова», но на табло приятный счёт счёт для «Липецка». Тогда и подумалось, что сенсация возможна.

Липчане держались до середины игры. А подвели удаления. Дважды во втором периоде наши давали шансы соперникам сыграть в большинстве, но если малый штраф Николая Воропаева они нам простили, то за удаление Кирилла Панова спросили по полной. Правда, сам штраф вышел весьма спорным. Тамбовчане доставили шайбу к нашим воротам, где из игрок чуть не снёс голкипера Максима Пузякова, за выручку которому, как приличный защитник, ринулся Кирилл. Двое хоккеистов немного потолкались и попихались, лежа на льду. Но 2 минуты за грубость почему-то выписали только липчанину.

«Тамбову» потребовались всего 5 секунд, чтобы сделать то, что у него не получалось половину игры – распечатать наши ворота. Последовал резкий перевод шайбы на правый край вдоль синей линии и «злой гений липчан» Богдан Сенотов издали поразил ближний угол не успевшего переместиться Пузякова – 2:1.

Ворвавшийся в наше зону на высоченной скорости Расим Шакиров бросил в дальнюю «девятку», Пузяков не среагировал. Кстати, комбинацию начал защитник Даниил Болдырев, бывший хоккеист липчан.

Третий период описать просто: «Тамбов» давил. Липчане за двадцать минут нанесли лишь два броска по чужим воротам, при том, что им удалось две минуты поиграть в меньшинстве. Тамбовчане же заставили Пузякова восемь раз вступить в игру, но тут он стоял уже, как скала.

Укороченный четвёртый период «до гола» игрался в формате 4х4, «Липецк» по сути и не успел коснуться шайбы. Правда, овертайм продолжился всего 27 секунд. Выиграв вбрасывание, тамбовчане перевели игру в нашу зону, где просто задавили мощьюПока единственный липецкий защитник перед воротами воевал с нападающим, тому на подмогу примчался второй – Шакиров, которого почему-то никто не опекал: щелчок в угол и серия завершена….







Тамбов прошёл в четвертьфинал, «Липецк» - всё. Правда, если не брать в расчёт третий матч, то в целом за серию «Липецку» не должно быть стыдно.

МХК «Тамбов» - МХК «Липецк» - 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0).

Шайбы: 0:1 – Мазалов (Коковин, Балмашнов), 05:10, бол. 0:2 – Дан.Зубаков (Лащёнов, Арт.Бякин), 18:54. 1:2 – Сенотов (Влад.Килин). 31:16. 2:2 – Р.Шакиров, 34:38. 3:2 – Р.Шакиров (Выдряков, И.Климкин), 60:27.

Вратари: Меньщатов – Пузяков.

Штраф: 8–6. Броски: 33–19. Вбрасывания: 33–23.

Судьи А.Ионов (Москва), Н.Павельчук (Воронеж), И.Попов, Н.Зубаков (оба Липецк).

16 марта. Мичуринск. Ледовая арена «Темп». 420 зрителей.

Счёт в серии: 3–1.