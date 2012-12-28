В последний день зимы до +4

Завтра в Липецке и области переменная облачность и от +2 до +4 градусов.



В ближайшие трое суток Липецкая область останется под влиянием западной периферии антициклона, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 2-4 градуса мороза, что на 1-3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 февраля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 6-11 м/сек. Температура ночью – от -4 до -9, днем – от -1 до +4 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью – от -7 до -9, днем – от 0 до +2 градусов.День 29 февраля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 26 градусов мороза.