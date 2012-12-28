В Липецкой области выявили 28 незаконно находящихся на территории России мигрантов

22 будут выдворены из страны.

С 5 по 9 февраля в Липецкой области прошёл первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант — 2024».«Полицейскими проверено 1238 объектов. Выявлено 293 административных правонарушения в сфере миграции, из которых 132 нарушения правил въезда, пребывания (проживания) иностранцев на территории России, 130 фактов связаны с незаконным привлечением и использованием иностранной рабочей силы. Установлено 28 лиц, незаконно находящихся на территории России, по 22 из которых судами вынесены решения о выдворении за пределы страны», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Также выявлено 13 фактов нарушений иммиграционных правил, 7 нарушений иностранцами срока обращения за выдачей патента, 10 фактов представления ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Один иностранец уклонился от наказания в виде выдворения за пределы России.Возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции, из них 7 за фиктивную постановку иностранцев на учет по месту пребывания в России. Возбуждено одно уголовное дело по статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).