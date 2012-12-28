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Общество
590
сегодня, 09:17
8

В Липецкой области выявили 28 незаконно находящихся на территории России мигрантов

22 будут выдворены из страны.

С 5 по 9 февраля в Липецкой области прошёл первый этап оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант — 2024».

«Полицейскими проверено 1238 объектов. Выявлено 293 административных правонарушения в сфере миграции, из которых 132 нарушения правил въезда, пребывания (проживания) иностранцев на территории России, 130 фактов связаны с незаконным привлечением и использованием иностранной рабочей силы. Установлено 28 лиц, незаконно находящихся на территории России, по 22 из которых судами вынесены решения о выдворении за пределы страны», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Также выявлено 13 фактов нарушений иммиграционных правил, 7 нарушений иностранцами срока обращения за выдачей патента, 10 фактов представления ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Один иностранец уклонился от наказания в виде выдворения за пределы России.

Возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции, из них 7 за фиктивную постановку иностранцев на учет по месту пребывания в России. Возбуждено одно уголовное дело по статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
миграция
иностранцы
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Мигрант
35 минут назад
Славян остается все меньше,как не глянешь их уже миллионы,в автобусе едишь одни узбеки и др,задается вопросом где я проживаю,в Ближнем Зарубежье.
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Коммунист
36 минут назад
СССР- семья народов!
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Ник
38 минут назад
Однако пишут в других изданиях, что липчане стали больше приглашать на работу узбеков и турок. Это как раз и провоцирует неуклонный рост мигрантов. Хотя местные мастера на несколько порядков превосходят по качеству работы
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А
43 минуты назад
Стекольный завод на оэз
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вв
50 минут назад
..шестеро-откупились)))
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Друг
сегодня, 09:51
На заводе море,работают только в ночь. Тракторный весь заполонили.
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Андрей Корвяков
сегодня, 09:51
На Потапова 16 , полно узбеков.
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Колян
сегодня, 09:32
Лтз проверьте за Кинотеатром маяк Толпами ходят Незаменимые Специалисты!
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