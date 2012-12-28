Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Крик подобен грому – дайте людям рому» - Князь в Липецке ударил себе по голове барабанной палочкой
Сегодня в Липецке: начинаем готовиться к 8 марта, как быстро в городе можно выбиться в начальство
«Крик подобен грому – дайте людям рому» - Князь в Липецке ударил себе по голове барабанной палочкой
Общество
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сегодня, 09:17
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В Липецкой области выявили 28 незаконно находящихся на территории России мигрантов
22 будут выдворены из страны.
«Полицейскими проверено 1238 объектов. Выявлено 293 административных правонарушения в сфере миграции, из которых 132 нарушения правил въезда, пребывания (проживания) иностранцев на территории России, 130 фактов связаны с незаконным привлечением и использованием иностранной рабочей силы. Установлено 28 лиц, незаконно находящихся на территории России, по 22 из которых судами вынесены решения о выдворении за пределы страны», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Также выявлено 13 фактов нарушений иммиграционных правил, 7 нарушений иностранцами срока обращения за выдачей патента, 10 фактов представления ложных сведений при осуществлении миграционного учета. Один иностранец уклонился от наказания в виде выдворения за пределы России.
Возбуждено 9 уголовных дел в сфере миграции, из них 7 за фиктивную постановку иностранцев на учет по месту пребывания в России. Возбуждено одно уголовное дело по статьи 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
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