Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На девяти главных улицах Липецка могут ограничить скорость до 40 км/ч
Общество
Евгения Уваркина сообщила о намерении создать муниципальную управляющую компанию
Общество
Устроивший стрельбу и резню на улице Свиридова 39-летний липчанин получил семь лет колонии
Происшествия
Почти на четырех десятках улиц отключат электричество
Общество
В Липецке бездомные собаки насмерть загрызли 32-летнего мужчину?
Происшествия
«Липецку нужен «план Б» по борьбе с погодными форс-мажорами»
Общество
Липчане остались без лифта из-за долгов
Общество
Находившаяся в розыске женщина изрезала липчанина в подвале
Происшествия
Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Происшествия
50-летняя липчанка перевела мошенникам почти шесть миллионов рублей
Происшествия
Читать все
В Липецке бездомные собаки насмерть загрызли 32-летнего мужчину?
Происшествия
«Двадцать лет тут живу — в первый раз такая страсть!»
Общество
Столкновение двух иномарок у Петровского моста практически блокировало движение в центре Липецка
Происшествия
Находившаяся в розыске женщина изрезала липчанина в подвале
Происшествия
Сегодня в Липецке: седовласый липецкий гуру музыки, Янковский без «Вовы-Адидаса»
Общество
«Вдруг родители подростка увидят и за свой счет заменят стекло»
Общество
Ремонтные работы на водопроводе в районе улицы Хренникова завершены
Общество
Даже после турецкого ливня у «Металлурга» не прошла «засуха»
Спорт
Администрация Ельца заплатит 458 049 рублей за падение дерева на автомобиль
Происшествия
73-летний мужчина погиб в горящей надворной постройке
Происшествия
Читать все
Происшествия
2 минуты назад

Администрация Ельца заплатит 458 049 рублей за падение дерева на автомобиль

Хозяин машины требовал 618 786 рублей, но сумму снизила судебная автотехническая экспертиза.

Елецкий городской суд рассмотрел иск хозяина автомобиля к администрации Ельца и управляющей компании. Мужчина потребовал возместить ущерб за падение аварийного дерева на автомобиль, припаркованный возле многоквартирного дома.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cогласно заключению экспертизы, сделанной ещё до обращения в суд, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 618 786 рублей. Мужчина потребовал в суде не только эту сумму, но и расходы на проведение экспертизы и почтовые расходы.

Но по делу была назначена судебная автотехническая экспертиза, а затем дополнительная экспертиза, по результатам которых стоимость восстановительного ремонта составила меньше заявленного собственником — 458 049 рублей.

Кроме того, было установлено, что территория, на которой росло упавшее дерево, не разграничена, и обязанность по надлежащему содержанию этого земельного участка лежит на муниципалитете. То есть отвечать за происшествие управляющая компания не должна.

В результате требования к администрации города Ельца были удовлетворены. С мэрии в пользу владельца машины взысканы 458 049 рублей в счет возмещения ущерба (то есть определённая в заключении судебной экспертизы сумма), расходы на проведение досудебного обследования автомобиля и почтовые расходы.

Решение суда ещё не вступило в силу.
дерево
автомобиль
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, что в Липецке готовили «Сталинских кадетов»
Общество
Липецкая область на 18-м месте в стране по качеству жизни
Говорит Липецк
Какую проблему в Липецке надо решать в первую очередь?
Общество
А знаете ли вы, что еще каких-то лет 30 назад в Липецке устраивали охоту на ведьм?
Общество
Липецким нянечкам увеличат зарплату до 23 700 рублей
Общество
Можно ли парковаться на улице Первомайской?
Общество
«Мы находимся в 10-летнем периоде подъема заболеваемости менингококковой инфекции»
Общество
А знаете ли вы, как в Липецке появился первый небоскреб?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru