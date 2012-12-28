Администрация Ельца заплатит 458 049 рублей за падение дерева на автомобиль

Хозяин машины требовал 618 786 рублей, но сумму снизила судебная автотехническая экспертиза.

Елецкий городской суд рассмотрел иск хозяина автомобиля к администрации Ельца и управляющей компании. Мужчина потребовал возместить ущерб за падение аварийного дерева на автомобиль, припаркованный возле многоквартирного дома.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, cогласно заключению экспертизы, сделанной ещё до обращения в суд, стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 618 786 рублей. Мужчина потребовал в суде не только эту сумму, но и расходы на проведение экспертизы и почтовые расходы.Но по делу была назначена судебная автотехническая экспертиза, а затем дополнительная экспертиза, по результатам которых стоимость восстановительного ремонта составила меньше заявленного собственником — 458 049 рублей.Кроме того, было установлено, что территория, на которой росло упавшее дерево, не разграничена, и обязанность по надлежащему содержанию этого земельного участка лежит на муниципалитете. То есть отвечать за происшествие управляющая компания не должна.В результате требования к администрации города Ельца были удовлетворены. С мэрии в пользу владельца машины взысканы 458 049 рублей в счет возмещения ущерба (то есть определённая в заключении судебной экспертизы сумма), расходы на проведение досудебного обследования автомобиля и почтовые расходы.Решение суда ещё не вступило в силу.