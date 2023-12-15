Cпасатели вышли чистить проспект Победы от снега

На уборку города от снега сегодня вышли сотрудники многих организаций.

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Сегодня сотрудники Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области практически полным составом вышли чистить тротуары, остановки и выезды на проспекте Победы от снега.— Фронт работы — до танка. Наша работа — помогать людям, вот мы и помогаем. Настроение боевое: работать на свежем воздухе — одно удовольствие, — сообщили GOROD48 спасатели.В районе дома №8 на проспекте Победы приступили к расчистке снега около 15 сотрудников УГПСС по Липецкой области.