Общество
41 минуту назад
Cпасатели вышли чистить проспект Победы от снега
На уборку города от снега сегодня вышли сотрудники многих организаций.
Сегодня сотрудники Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области практически полным составом вышли чистить тротуары, остановки и выезды на проспекте Победы от снега.
— Фронт работы — до танка. Наша работа — помогать людям, вот мы и помогаем. Настроение боевое: работать на свежем воздухе — одно удовольствие, — сообщили GOROD48 спасатели.
В районе дома №8 на проспекте Победы приступили к расчистке снега около 15 сотрудников УГПСС по Липецкой области.
— Фронт работы — до танка. Наша работа — помогать людям, вот мы и помогаем. Настроение боевое: работать на свежем воздухе — одно удовольствие, — сообщили GOROD48 спасатели.
В районе дома №8 на проспекте Победы приступили к расчистке снега около 15 сотрудников УГПСС по Липецкой области.
Липа
местный жель
Луценко
Игорь
Лиза
Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ
Елена
мнение народа