Общество

41 минуту назад

Cпасатели вышли чистить проспект Победы от снега

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#снег #дороги
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На уборку города от снега сегодня вышли сотрудники многих организаций.

Сегодня сотрудники Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области практически полным составом вышли чистить тротуары, остановки и выезды на проспекте Победы от снега.

— Фронт работы — до танка. Наша работа — помогать людям, вот мы и помогаем. Настроение боевое: работать на свежем воздухе — одно удовольствие, — сообщили GOROD48 спасатели.

В районе дома №8 на проспекте Победы приступили к расчистке снега около 15 сотрудников УГПСС по Липецкой области. 

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#снег #дороги
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Комментарии (8)

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Липа

14 минут назад
До чего цирк дошёл. Комунальщики сидят дома, а обычные люди город лопатами машут
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местный жель

15 минут назад
Купил вчера лопату, во дворе хотел почистить дорогу, что бы машины могли проезжать, но снег на столько за неделю примли, что лопата в него даже не лезет, так что без спец техники уже ни как.
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Луценко

18 минут назад
И угловая вы будете подъезд чистить? Невозможно выйти!!!
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Игорь

18 минут назад
МБУ не может справится, МЧС смогло
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Лиза

19 минут назад
Была бы у меня лопата, я бы тоже вышла снег убирать.
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Кинг Конг с 3 участка ЛТЗ

20 минут назад
Привлечь к расчистке снега работников городской и областной администрации, вот это будет дело.
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Елена

21 минуту назад
Большое спасибо!!!
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мнение народа

29 минут назад
Надо всех заставить чистить снег а ни одни их спасателей жалко мужиков
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