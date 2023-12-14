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38 минут назад
В Финляндии пройдет крупнейшая забастовка профсоюзов
Центральное объединение профсоюзов Финляндии SAK подтвердило, что намеченные на 14 декабря обширные забастовки состоятся.
Запланированная на 14 декабря в Финляндии забастовка, инициированная Центральной организацией финских профсоюзов (SAK), может привести к остановке общественного транспорта по всей стране. Центральная организация финских профсоюзов (SAK) подтвердила, что забастовка пройдет, как и планировалось. Профсоюзы протестуют против предложенных правительством трудовых реформ и сокращений социального обеспечения, - пишет "Российская газета".
"Забастовки начнутся, как и планировалось, в четверг", - заявил газете Yle Яркко Элоранта, председатель Центральной организации финских профсоюзов SAK. Представители работодателей и сотрудников работали над решением, которое могло бы предотвратить забастовки, но эти усилия не увенчались успехом. Профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности (АКТ) подтвердил, что присоединяется к запланированной на 14 декабря забастовке. Заявление АКТ означает, что водители грузовиков, автобусов, коммерческих автомобилей, нефтяных танкеров, а также работники туристической индустрии, терминальных портов и грузовых компаний уйдут с работы в четверг. Забастовка транспортников коснется в общей сложности 150 компаний и около 17 тысяч сотрудников.
14 декабря по всей стране также будет почти полностью остановлено движение поездов, что затронет как поезда дальнего следования, так и пригородные маршруты. Во вторник железнодорожный оператор VR объявил, что возместит расходы на билеты на поезд, купленные на четверг, если запланированная политическая забастовка состоится. Они также вернут деньги за бронь мест за серийные билеты и продлят срок действия абонементов на каждый день забастовки.
Уточняется, что в Финляндии будут бастовать не только транспортники. Профсоюз, представляющий работников почтовой и логистической отрасли (PAU), объявил, что не будет доставлять почту в четверг, и распределительные центры также могут прекратить работу. Забастовка JHL может также повлиять на питание в школах и детских садах в Коккола и Оулу, а также на уборку общественных туалетов и спортивных площадок.
"Забастовки начнутся, как и планировалось, в четверг", - заявил газете Yle Яркко Элоранта, председатель Центральной организации финских профсоюзов SAK. Представители работодателей и сотрудников работали над решением, которое могло бы предотвратить забастовки, но эти усилия не увенчались успехом. Профсоюз работников автомобильной и транспортной промышленности (АКТ) подтвердил, что присоединяется к запланированной на 14 декабря забастовке. Заявление АКТ означает, что водители грузовиков, автобусов, коммерческих автомобилей, нефтяных танкеров, а также работники туристической индустрии, терминальных портов и грузовых компаний уйдут с работы в четверг. Забастовка транспортников коснется в общей сложности 150 компаний и около 17 тысяч сотрудников.
14 декабря по всей стране также будет почти полностью остановлено движение поездов, что затронет как поезда дальнего следования, так и пригородные маршруты. Во вторник железнодорожный оператор VR объявил, что возместит расходы на билеты на поезд, купленные на четверг, если запланированная политическая забастовка состоится. Они также вернут деньги за бронь мест за серийные билеты и продлят срок действия абонементов на каждый день забастовки.
Уточняется, что в Финляндии будут бастовать не только транспортники. Профсоюз, представляющий работников почтовой и логистической отрасли (PAU), объявил, что не будет доставлять почту в четверг, и распределительные центры также могут прекратить работу. Забастовка JHL может также повлиять на питание в школах и детских садах в Коккола и Оулу, а также на уборку общественных туалетов и спортивных площадок.