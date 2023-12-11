Происшествия

26 минут назад

В селе Сенцово рухнула водонапорная башня

5 576
#наледь #снегопад
1

По предварительным данным, обрушение произошло из-за наледи.

Как сообщает паблик «ТВК-НОВОСТИ (город Липецк) сегодня в селе Сенцово Липецкого района рухнула водонапорная башня.

В МУП «Липецкий районный водоканал» GOROD48 рассказали, что башня на улице Заводской обрушилась ближе к вечеру, предпринять что-либо сегодня, из-за наступившей темноты, уже нельзя. Аварийные работы начнутся завтра утром.

Причиной обрушения в водоканале называют, предварительно, наледь.
5 576
#наледь #снегопад
1

Комментарии (5)

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А шо

4 минуты назад
Смотрящих ныма?
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Лиза

6 минут назад
Ветер сильный, вот и не устояла.
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Житель

10 минут назад
И снова мы без воды, хорошо то как, а коммуналку платим исправно....куда смотрят чиновники?
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дед

13 минут назад
Опять у капиталистов всё рушится.
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Вася

14 минут назад
3 года простояла. Как будто у других за 30 и более лет не было наледи...
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