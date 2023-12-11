Происшествия
26 минут назад
В селе Сенцово рухнула водонапорная башня
По предварительным данным, обрушение произошло из-за наледи.
Как сообщает паблик «ТВК-НОВОСТИ (город Липецк) сегодня в селе Сенцово Липецкого района рухнула водонапорная башня.
В МУП «Липецкий районный водоканал» GOROD48 рассказали, что башня на улице Заводской обрушилась ближе к вечеру, предпринять что-либо сегодня, из-за наступившей темноты, уже нельзя. Аварийные работы начнутся завтра утром.
Причиной обрушения в водоканале называют, предварительно, наледь.
В МУП «Липецкий районный водоканал» GOROD48 рассказали, что башня на улице Заводской обрушилась ближе к вечеру, предпринять что-либо сегодня, из-за наступившей темноты, уже нельзя. Аварийные работы начнутся завтра утром.
Причиной обрушения в водоканале называют, предварительно, наледь.
А шо
Лиза
Житель
дед
Вася