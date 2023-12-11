Инженерные кадры теперь куются и в елецком Центре цифрового образования «IT-куб»

Более шестисот юных ельчан могут постигать азы IT-специальностей не выходя из школы и совершенно бесплатно.

С 1 сентября на базе МАОУ ДО «Детско-юношеский центр им. Б.Г. Лесюка» в школе №12 Ельца начал работать Центр цифрового образования «IT-куб». И если раньше такой центр работал только в Липецке, то теперь совершенно бесплатно в нем могут заниматься до 600 ельчан в возрасте от 7 до 17 лет.«IT-куб» появился в современной школе и занимает два крыла на одном этаже. Фойе, где располагается большая часть классов, оформлено в современном стиле — большое светлое помещение с граффити на стенах, креслами-грушами, столами с шахматами позволят отдохнуть юным информационщикам в перерывах между занятиями.Особое внимание привлекает оборудование — в каждом классе ноутбуки, интерактивные доски, которые постоянно задействованы. С их помощью дети изучают роботехнику, кибергигиену и работу с большими данными, системное администрирование, разработку VR/AR-приложений, программирование на Python и Java, а также реализуют мобильные разработки.В одном кабинете мы видим, как ребята собирают и разбирают системные блоки. Сегодня этим мало кого можно удивить. Однако школьники могут не только собрать и настроить компьютер, но и проверить оборудование, те же жесткие диски на битые кластеры и прочие недостатки.— Я уже участвовал в соревнованиях по программированию на Java, и занимал призовые места. Также осваиваю Python. Но почему-то сами компьютеры, их устройство меня заинтересовали больше. Если говорить о нашем Центре, то здесь мне нравится разнообразие. Под каждого ученика индивидуальная программа облучения, которая позволяет нам заниматься в других секциях, — поделился своим опытом занятий в «IT-кубе» восьмиклассник Григорий Ратушный. Кстати, постигать современные технологии он начал именно потому, что центр открылся в его школе.А в соседнем классе суетятся совсем маленькие школьники — они не только научились собирать зооморфных и технологичных роботов, но и сами их программируют. Занимается с ними руководитель направления программирования роботов Елена Астахова. Она уже не первый год работает с детьми, и некоторые ученики Елены перешли вместе с ней в «IT-куб».— У меня занимаются дети от первого до шестого класса. Они научились не только конструировать, но делать программы. Дети работают в графической среде VEX Code Project. С помощью этой программы роботами можно управлять не только с пульта, но и с помощью заданного программой алгоритма. Дополнительно дети освоили программу Scratch Junior. А чтобы наши воспитанники могли развиваться дальше, то у нас в наличии есть конструкторы разных уровней сложности, — рассказала Елена Астахова.В классе разработки VR/AR-приложений школьники пока что осваивают 3D-моделирование. Дети доводят до ума проект городского парка — хотят более красиво отрисовать деревья и памятники. Среди ребят шестиклассник Тимофей Лапа. Раньше он занимался в Кванториуме, но график его не устраивал, так как занятия стали поздними и пересекались с другой секцией.— Раньше я работал в «КОМПАС-3D», но здесь мы работаем в «Blender». Сначала было непривычно, но быстро освоил новую программу, —поделился своим опытом Тимофей Лапа.За видимой простотой тех знаний, которые получают в «IT-кубе» школьники, скрывается большая работа преподавателей и специалистов, которые занимаются с ними в нерабочее время. По словам начальника отдела центра цифрового образования Марии Левыкиной, у школьников появилась возможность работать с новым оборудованием, новым программным обеспечением. Дети сами выбирают, чем хотят заниматься. Занятия помогают в дальнейшем в школьной информатике. Особое место в «IT-кубе» занимает проектная деятельность, направленная на решение реальных технических задач и создание актуальных программных продуктов. Еще «IT-куб» — площадка для организации и проведения конкурсов, олимпиад, соревнований, чемпионатов, хакатонов и фестивалей по конструированию, робототехнике и программированию.— Полученные знания позволят детям определиться с будущей профессией, так как могут учиться по любому направлению. Сейчас нужны не просто программисты, а именно инженеры, способные работать с различным технологическим оборудованием. Производство практически всё автоматизировалось и перестраивается на новый уровень. И если наши воспитанники с детства получают навыки работы с разным оборудованием и языками программирования, то им будет проще адаптироваться к реальным профессиональным задачам. У них уже будет для этого база. А чтобы развивать вариативность полученных знаний, мы опираемся на интересы детей — если у них появляются свои идеи, мы вносим изменения в методическую часть и вместе реализуем проект, — говорит Мария Левыкина. В дополнительное образование, кстати, Мария Левыкина пришла из промышленной организации.«IT-куб» начал работу по сетевому взаимодействию и заключил договор с детским садом и медицинским колледжем, что говорит о спросе ельчан на это направление образования.