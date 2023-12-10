«Липецк» продолжил играть на нервах у лидера и сегодня был близок ко второй сенсации

Наша команда выигрывала большую часть матча, а уступила лишь в овертайме.

Липецкие хоккеисты сумели снова пополнить турнирный багаж в матчах на площадке лидера Западной конференции и действующего чемпиона НМХЛ.

Вчера наша команда выиграла на льду мичуринского дворца спорта «Темп» у «Тамбова» - 3:2, а сегодня была близка к повторению сенсации. «Липецк» добился овертайма и лишь в дополнительное время уступил – 1:2, заслужив одно очко.

В первом периоде играть в хоккей нашей команде было… некогда. Липчане получили четыре (!) удаления подряд, проведя чуть ли не половину периода в меньшинстве, в том числе больше минуты - втроём против пятёрки хозяев. Тем удивительнее статистика по броскам в створ в первом периоде – 8–4 в пользу липчан. Самым опасным под конец периода был «выстрел» Эмиля Исмаилова, когда уже наша команда впервые получила численное преимущество. Голкипер Шамиль Валиуллин с большим трудом щитком отбил шайбу, летевшую в нижний угол.

Забить липчанам удалось на исходе 24-й минуте, тоже в большинстве. Дебютировавший за «Липецк» буквально вчера 19-летний форвард Иван Чайшвили, который перешёл в нашу команду из «Рязани-ВДВ», сыграл нестандартно. Подхватив шайбу за чужими воротами, он не стал искать передачей партнёра, а выкатился на приемлемый угол для броска, попутно обыграв защитника, и неотразимо направил шайбу в ворота – 1:0.

После этого пошёл вязкий хоккей, в котором по-прежнему было немного бросков в створ. А те, что проходили, нейтрализовали вратари – Валиуллин и Максим Пузяков.

В третьем периоде «Тамбов» «проснулся» и втрое превзошёл нашу команду по броскам – 9–3, а Пузяков допустил единственную помарку на 55-й минуте. После броска форварда Матвея Ромакера наш вратарь не сумел зафиксировать шайбу и та, на мгновение пропав из виду, предательски юркнула в сетку – 1:1.

В овертайме команды перешли на игру «3 в 3», но даже при такой расстановке хозяева умудрились организовать выход вдвоём против одного защитника, защитник Владимир Крикунов, не мудрствуя, бросил в дальний угол и, как говорится – попал. С начала овертайма прошло всего 42 секунды, это был первый и единственный на обе команды бросок в дополнительное время – 2:1.

«Тамбов» утратил лидерство, на 1-е место вышла кирово-чепецкая «Олимпия» - 24 матча, 41 очко. У мичуринского «Тамбова» - 38 очков и одна игра в запасе. А «Липецк» поправил своё турнирное положение и вернулся на 7-ю строчку – 24 матча, 26 очков.

До Нового Года липчан ждут 4 матча на своей площадке: 21 и 22 декабря с занимающими последнее, 12-е, место «Тверичами-СШОР», а 26 и 27 декабря – с «Рязанью-ВДВ», идущей 4-й.