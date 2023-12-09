Спорт

55 минут назад

Шок - это по-нашему: липецкие хоккеисты в гостях обыграли лидера

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
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Шок - это по-нашему: липецкие хоккеисты в гостях обыграли лидера

К сенсации оказались причастны и два новичка нашей команды.

МХК «Липецк» одержал свою самую громкую победу в текущем сезоне, а возможно, и вообще – за несколько лет. Счастливой для липчан стала арена ледового дворца спорта «Темп» в Мичуринске, где подопечные Алексея Храмцова сегодня сумели обыграть лидера Восточной конференции и действующего чемпиона НМХЛ «Тамбов» со счётом – 3:2, забросив две шайбы в большинстве.

Матч начался предсказуемо: фавориты открыли счёт на 14-й минуте, когда защитник Кирилл Гребенников сумел «пробить» липецкого вратаря Максима Пузякова.

Следом команды по разу не реализовали большинство, а голы отложили до второго периода. «Липецк» организовал «симметричный ответ» на 25-й минуте: защитник Заур Курбанов мощно и точно бросил от синей линии – 1:1.

Впрочем, радость гостей длилась всего 59 секунд, а затем форвард Дмитрий Беленчук вновь вывел «Тамбов» вперёд атакой с ходу – 2:1.

В целом нужно отметить, что «Липецк» сегодня не тушевался в борьбе с лидером, не уступал ему ни в движении, ни в количестве бросков. Общая статистика бросков в створ за игру оказалась в пользу нашей команды – 28–24, а во втором периоде наше превосходство в этом компоненте оказалось просто подавляющим: 11–4.

Команда продолжили удаляться, но если тамбовчане не воспользовались малым штрафом нашего защитника Кирилла Панова, то липецкие хоккеисты на 35-й минуте наказали хозяев за удаление защитника Матвея Ромакера. Арсений Лащёнов щелкнул по воротам, а защитник Кирилл Дмитриев оказался самым расторопным на добивании – 2:2.

С этим счётом команды начали третий игровой отрезок, в котором тамбовчан вновь подвели удаления. За первые 11 минут периода хозяева трижды (!) отправлялись на скамейку штрафников, позволив «Липецку» даже поиграть 30 секунд впятером против троих.

В итоге с третьей попытки липчанам удалось сломать оборону мичуринского «Тамбова». Стоит отметить капитана команды Эмиля Исмаилова, который технично обыграл двоих соперников, после чего один из самых опытных у хозяев нападающий Никита Григорьев, привлекавшийся даже к играм основного состава в ВХЛ, не выдержал и нарушил правила на 51-й минуте – удаление. Спустя минуту «Липецк» расчертил образцовую комбинацию: Иван Соколов и Арсений Лащёнов вывели Василия Балмашнова на пустые ворота – 3:2!

На 56-й минуте Балмашнов из героев матча мог превратиться в изгоя, заработав ненужное удаление за задержку соперника клюшкой. Тамбовчане тут же взяли тайм-аут и ринулись на штурм, но Пузяков и Ко выстояли и дробились трудной, но заслуженной победы.

В этом матче в составе липчан дебютировали новички: защитник Никита Позноев (17.03.2006, 184 см, 73 кг) – воспитанник питерского хоккея, который в текущем сезоне провёл 3 матча в Западной конференции НМХЛ за «Хорс» из Подольска, и уроженец якутского города Нерюнгри форвард Иван Чайшвили (09.06.2004, 181 см, 86 кг), ранее сыгравший 2 матча за «Рязань-ВДВ». В прошлом сезоне Иван под руководством нынешнего главного тренера липчан Алексея Храмцова сыграл за «десантников» 13 матчей, в которых отметился 2 (2+0) очками.Кроме того, первую игру за нашу команду провёл перешедший в "Липецк" в конце ноября из "Рязани-ВДВ" защитник Иван Соколов.

Напомним, что ранее липецкая команда завершила первый круг регулярного чемпионата двумя домашними поражениями от «Тамбова».

Завтра в 13:00 в Мичуринске состоится повторная встреча.

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#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
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Комментарии (2)

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RUKA

23 минуты назад
Знаток, Точно, а слона то я и не приметил! Спасибо за внимательность - вставил и про него. Просто он перешёл к нам ещё в прошлом месяце, я и забыл, что в домашках с "Тамбовом" его не было)
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Знаток

36 минут назад
И еще могу добавить, что дебют состоялся для трех хоккеистов ! Третий игрок - Соколов!
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