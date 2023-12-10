В Долгоруковском районе перевернулась «Газель»

Ставить машину на колеса пришлось спасателям

Как сообщили в государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, на автодороге «Долгоруково – Задонск» вблизи деревни Царевка, 23-летний водитель «Газели», по предварительным данным не справился с управлением и съехал в кювет. В результате грузовик перевернулся. Сам водитель не пострадал.- Прибывшие на место происшествия подразделение спасателей пожарной части №38 помогли молодому человеку поставить «Газель» на колеса и с помощью троса вернуть грузовик на дорожное полотно, - сообщили в УГПСС.