Происшествия

33 минуты назад

В Долгоруковском районе перевернулась «Газель»

3 291
#ДТП
В Долгоруковском районе перевернулась «Газель»

Ставить машину на колеса пришлось спасателям

Как сообщили в государственной противопожарной спасательной службе Липецкой области, на автодороге «Долгоруково – Задонск» вблизи деревни Царевка, 23-летний водитель «Газели», по предварительным данным не справился с управлением и съехал в кювет. В результате грузовик перевернулся. Сам водитель не пострадал.

- Прибывшие на место происшествия подразделение спасателей пожарной части №38 помогли молодому человеку поставить «Газель» на колеса и с помощью троса вернуть грузовик на дорожное полотно, - сообщили в УГПСС.

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3 291
#ДТП

Комментарии (3)

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Димон

8 минут назад
Весёлые молочники, вечно носяться, как угорелые.
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Опять

10 минут назад
Скажут,что дороги нечищенные.
ответить

Вот паразит

27 минут назад
Какую тачку угробил!
ответить
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
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А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
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