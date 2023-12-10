Итоги недели: цены

Яйца дорожают по-прежнему.

Традиционно в конце недели мы прошлись по магазинам и посмотрели как изменились цены. Напомним, что начиная с весны, мы каждую неделю отслеживаем цены на однотипные наборы продуктов дешевых и дорогих марок в сетевых сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке.Стоимость нашей корзины из дешевых продуктов за неделю выросла на 38 рублей 51 копейку и составила 2 034 рубля. В цене корзина выросла из-за куриных яиц.Наша дорогая корзина выросла в цене на 339 рублей 87 копеек — до 4 707 рублей — за счет подсолнечного масла и крымского лука аж за 300 рублей! Причем, продавец лука заметила, что такая цена не предел, скоро новогодние праздники, которые всегда приводят к повышенному спросу, а следовательно, и подорожаниям.Главный драйвер роста цен на продукты последнего месяца — куриные яйца — продолжают дорожать. Самые дешевые яйца, найденные нами в магазинах, стоили 99 рублей 99 копеек. Даже в дискаунтере, который до последнего держал оборону и продавал, относительно дешевые яйца, правда в коробках по три десятка, появились упаковки по 160 рублей за десяток!Таких цен нет даже Центральном рынке, где яйца домашних кур стоят 150 рублей за десяток, да торговаться здесь можно. Нам, например, удалось сбить цену до 120 рублей. Любопытно при этом, что повышенного спроса на яйца рыночные продавщицы не заметили.— У нас обычно свои покупатели берут, те, кто уже привык к нам ходить, — объясняют этот феномен женщины.В областном управлении потребительского рынка и ценовой политики рост цен на яйца нам не прокомментировали и рекомендовали обратиться в УФАС.Антимонопольная же служба сообщила, что еще 15 ноября направила запросы компаниям-производителям куриных яиц о принципах формирования цен.«На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведется в регионах», — говорится на сайте УФАС.Когда ждать результаты этого анализа неизвестно. УФАС обещает проинформировать о них через свой сайт.Рост цен на яйца уже зафиксировали в народном творчестве: «Что подорожало раньше: курица или яйцо?»Куры, кстати, слегка подешевели. На несколько рублей, но все же. Если и такая тенденция продолжится, то скоро курица станет дешевле яиц!Еще один возможный претендент на подорожание — рис. В бакалейном отделе рынка, где цены уже давно стоят, как вкопанные (несколько дешевле стал только сахар), продавец пожаловалась на рост отпускных цен на рис.— Цены с августа увеличиваются! На рис, который мы продаем по 150 рублей за килограмм, наценку всего пять рублей делаем, — сказала женщина.И еще одно наблюдение. В магазинах все больше касс самообслуживания. А привычных, с кассирами, меньше. Но нередко можно увидеть такую картину, люди выстраиваются в очередь к обычной кассе, а аппараты самообслуживания пустуют.