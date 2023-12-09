В деятельности бывшего директора городского ДК нашли новые преступные эпизоды

Общая сумма ущерба возросла до 75 тысяч рублей.

В управлении Следственного комитета по Липецкой области сообщили о новых эпизодах присвоения денежных средств и превышения должностных полномочий в отношении бывшего директора городского Дворца культуры.

Как мы уже писали, руководившая учреждением с 2020 по 2023 год Наталия Таравкова ещё в мае стала фигуранткой уголовного дела.

Как сообщили сегодня в управлении, в настоящее время её подозревают в трех эпизодах присвоения вверенных ей денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).



- По данным следствия, в 2022 году подозревая, являясь директором муниципального учреждения, присвоила денежные средства от сдачи в аренду общественным организациям помещений дворца культуры для проведения различных мероприятий. Преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с прокуратурой и УЭБиПК УМВД России по Липецкой области, - сообщили в Следственном комитете.

Следователи уточнили, что сейчас уже речь идёт об ущербе на 75 тысяч рублей, тогда как в мае фигурировала сумма в 30 тысяч. Расследование дела продолжается.