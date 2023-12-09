Происшествия

40 минут назад

В деятельности бывшего директора городского ДК нашли новые преступные эпизоды

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#Следствие #превышение полномочий
В деятельности бывшего директора городского ДК нашли новые преступные эпизоды

Общая сумма ущерба возросла до 75 тысяч рублей.

В управлении Следственного комитета по Липецкой области сообщили о новых эпизодах присвоения денежных средств и превышения должностных полномочий в отношении бывшего директора городского Дворца культуры.

Как мы уже писали, руководившая учреждением с 2020 по 2023 год Наталия Таравкова ещё в мае стала фигуранткой уголовного дела.

Как сообщили сегодня в управлении, в настоящее время её подозревают в трех эпизодах присвоения вверенных ей денежных средств (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

- По данным следствия, в 2022 году подозревая, являясь директором муниципального учреждения, присвоила денежные средства от сдачи в аренду общественным организациям помещений дворца культуры для проведения различных мероприятий. Преступления выявлены и пресечены во взаимодействии с прокуратурой и УЭБиПК УМВД России по Липецкой области, - сообщили в Следственном комитете.

Следователи уточнили, что сейчас уже речь идёт об ущербе на 75 тысяч рублей, тогда как в мае фигурировала сумма в 30 тысяч. Расследование дела продолжается.

2 362
#Следствие #превышение полномочий

Комментарии (2)

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Пессимист

6 минут назад
При таких деньжищах - это всего лишь воробышек-недокормыш, а где же репортажи о тиграх-мамонтах коррупционного бизнеса, что миллиардами ворочают - и ничего!
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100

11 минут назад
в свое время хотели арендовать помещение в ДК на тракторном - там был директор переведен с ДК НЛМК не помню фамилию уже , но он был со Средней Азии, так тот сразу предложил мне делиться с ним деньгами, чтобы ему было интересно нам сдавать помещение, прямо так и заявил. Мы даже не стали ничего арендовать у него
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Бизнес

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