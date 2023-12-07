Колёса «Лады» порезали прямо напротив камеры наблюдения

Отдел полиции №8 проводит проверку.

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5 декабря в 18:10 во дворе дома №28 по улице Льва Толстого в Липецке порезали колеса автомобиля «Лада Гранта».Происшествие записала камера видеонаблюдения. На записи видно, как двое молодых людей курят на улице и озираются, после чего один подходит к машине, наклоняется и, судя по всему, режет два правых колеса — сначала заднее, а потом и переднее. После этого мужчины спешно уходят.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от владельца машины поступило в отдел полиции №8, проводится проверка.