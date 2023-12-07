Происшествия

сегодня, 14:24

Колёса «Лады» порезали прямо напротив камеры наблюдения

8 1449
#порча имущества #хулиганство
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Отдел полиции №8 проводит проверку.

5 декабря в 18:10 во дворе дома №28 по улице Льва Толстого в Липецке порезали колеса автомобиля «Лада Гранта».

Происшествие записала камера видеонаблюдения. На записи видно, как двое молодых людей курят на улице и озираются, после чего один подходит к машине, наклоняется и, судя по всему, режет два правых колеса — сначала заднее, а потом и переднее. После этого мужчины спешно уходят.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, заявление от владельца машины поступило в отдел полиции №8, проводится проверка.

Фото - vk.com/tvktv
8 1449
#порча имущества #хулиганство
2

Комментарии (8)

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Липчанин

35 минут назад
Мужик с Липецка, захламлять можно только Мерседесами и прочими тойотами.
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Мужик с Липецка

44 минуты назад
Вывод: Лады надо ставить в гаражи, а не захламлять ими общественную территорию во дворах...
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Лада гранта

46 минут назад
Инна, это уже наказание!
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Инна

50 минут назад
Как всегда девушке какой нибудь из за мести или коллекторы из за кредита или займа.
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КотЭ

52 минуты назад
Для тех кто понимает !, ну да, тот еще отморозок, думаю на этот раз его примут -))))
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Гость

54 минуты назад
Как обычно - глухарь!
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Не факт

54 минуты назад
Просто посикать захотел.
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Для тех кто понимает !

сегодня, 14:41
Знаменитый дом .
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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