В Усманском районе ударом ножа в спину убили 68-летнего мужчину

Убийство произошло 5 декабря в селе Куликово.

По ходатайству следственного отдела по Усмани СУ СК России по Липецкой области сегодня до 5 февраля 2024 года арестован 37-летний житель села Куликово, обвиняемый в убийстве 68-летнего друга ударом кухонным ножом в спину.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, днём 5 декабря у себя дома обвиняемый поссорился с другом, с которым они вместе выпивали, и в ходе конфликта нанёс собутыльнику один удар ножом.



Мужчину доставили в приемное отделение Усманской ЦРБ, где он умер.



Вчера вечером обвиняемый был задержан на месте преступления, в ходе осмотра которого было изъят в том числе кухонный нож со следами крови. Сегодня мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. На время следствия он заключен под стражу.

