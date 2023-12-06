Происшествия
сегодня, 16:53
В Усманском районе ударом ножа в спину убили 68-летнего мужчину
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Убийство произошло 5 декабря в селе Куликово.
По ходатайству следственного отдела по Усмани СУ СК России по Липецкой области сегодня до 5 февраля 2024 года арестован 37-летний житель села Куликово, обвиняемый в убийстве 68-летнего друга ударом кухонным ножом в спину.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, днём 5 декабря у себя дома обвиняемый поссорился с другом, с которым они вместе выпивали, и в ходе конфликта нанёс собутыльнику один удар ножом.
Мужчину доставили в приемное отделение Усманской ЦРБ, где он умер.
Вчера вечером обвиняемый был задержан на месте преступления, в ходе осмотра которого было изъят в том числе кухонный нож со следами крови. Сегодня мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. На время следствия он заключен под стражу.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, днём 5 декабря у себя дома обвиняемый поссорился с другом, с которым они вместе выпивали, и в ходе конфликта нанёс собутыльнику один удар ножом.
Мужчину доставили в приемное отделение Усманской ЦРБ, где он умер.
Вчера вечером обвиняемый был задержан на месте преступления, в ходе осмотра которого было изъят в том числе кухонный нож со следами крови. Сегодня мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. На время следствия он заключен под стражу.
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