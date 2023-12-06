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Ельчанин пожаловался на нерегулярные автобусы — доводы подтвердились

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#транспорт #автобус
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Ельчанин пожаловался на нерегулярные автобусы — доводы подтвердились
Неравнодушный ельчанин пожаловался в прокуратуру города на нерегулярные перевозки по муниципальному маршруту №19. Прокуратура провела проверку, и жалоба подтвердилась.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, на маршруте №19 по муниципальному контракту с управлением дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца работал перевозчик ООО «АвтоЛига». Он же занимается регулярными перевозками пассажиров по регулируемым тарифам на елецких муниципальных маршрутах №5, 17, 19, 25.

Но перевозчик выполнял свои обязательства не в полном объеме, при этом управление дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца не предприняло должных мер, перевозчику претензия с требованием об уплате неустойки не направлялась, вопрос о расторжении муниципального контракта также не поднимался.

«Нарушение условий контракта в части несоблюдения муниципального маршрута противоречит интересам граждан, препятствует надлежащему обеспечению транспортной доступности и транспортного обслуживания населения. Прокуратурой в адрес управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца и в адрес подрядчика ООО «АвтоЛига» внесены представления об устранении нарушений», — отметили в прокуратуре.
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#транспорт #автобус
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Комментарии (1)

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