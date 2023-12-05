Происшествия
51 минуту назад
Из-за сломанного светофора бетономешалка смяла «Субару»: водитель получит от «Липецкгорсвета» 970 тысяч рублей
Cтолкнулись бетоновоз «МАЗ» под управлением 36-летнего водителя и два легковых автомобиля.
Липецкий областной суд оставил в силе решение Левобережного районного суда о взыскании ущерба в результате ДТП из-за сбоя в работе светофора. МБУ «Липецкгорсвет» должно выплатить 970 тысяч рублей водителю смятого бетономешалкой автомобиля «Субару Форестер».
Напомним, 5 июля 2022 года в Липецке на Лебедянском шоссе в районе «Добростроя» столкнулись бетоновоз «МАЗ» под управлением 36-летнего водителя и два легковых автомобиля: «Калина» под управлением 54-летнего мужчины и «Субару Форестер». Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, водитель «Субару» был госпитализирован с места ДТП.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, бетоновоз «МАЗ», двигавшийся по главной дороге, столкнулся с автомобилем «Лада 219410», выехавшим со второстепенной дороги на регулируемом перекрестке. При этом, как зафиксировано камерами видеонаблюдения, и подтверждается свидетелями, оба автомобиля двигались на разрешающий зелёный сигнал светофора. В результате этого столкновения бетономешалка сместилась и врезалась в стоящий «Субару Форестер», который готовился совершить поворот налево.
Производство по делу об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ по факту ДТП было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Было установлено, что водитель легковушки не мог предотвратить столкновение, так как при повороте обзор ему закрывал отъезжающий от остановки автобус. Также подтверждено, что имел место сбой в работе светофора. Несмотря на то, что «Липецкгорсвет» отрицал этот факт, доказательств корректной работы светофора представлено не было.
Липецкий областной суд согласился с выводами суда первой инстанции, оставив решение о взыскании разницы между стоимостью восстановительного ремонта и годных остатков автомобиля с МБУ «Липецкгорсвет» (с учетом выплаченной страховой суммы).
Фото, видео - vk.com/myregion48
Напомним, 5 июля 2022 года в Липецке на Лебедянском шоссе в районе «Добростроя» столкнулись бетоновоз «МАЗ» под управлением 36-летнего водителя и два легковых автомобиля: «Калина» под управлением 54-летнего мужчины и «Субару Форестер». Как сообщили GOROD48 в ОГИБДД УМВД России по городу Липецку, водитель «Субару» был госпитализирован с места ДТП.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, бетоновоз «МАЗ», двигавшийся по главной дороге, столкнулся с автомобилем «Лада 219410», выехавшим со второстепенной дороги на регулируемом перекрестке. При этом, как зафиксировано камерами видеонаблюдения, и подтверждается свидетелями, оба автомобиля двигались на разрешающий зелёный сигнал светофора. В результате этого столкновения бетономешалка сместилась и врезалась в стоящий «Субару Форестер», который готовился совершить поворот налево.
Производство по делу об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ по факту ДТП было прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения. Было установлено, что водитель легковушки не мог предотвратить столкновение, так как при повороте обзор ему закрывал отъезжающий от остановки автобус. Также подтверждено, что имел место сбой в работе светофора. Несмотря на то, что «Липецкгорсвет» отрицал этот факт, доказательств корректной работы светофора представлено не было.
Липецкий областной суд согласился с выводами суда первой инстанции, оставив решение о взыскании разницы между стоимостью восстановительного ремонта и годных остатков автомобиля с МБУ «Липецкгорсвет» (с учетом выплаченной страховой суммы).
Фото, видео - vk.com/myregion48