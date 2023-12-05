Общество

56 минут назад

Бригады сразу двух энергетических компаний работают на перекрестке улиц Советского и Горького

4 692
#коммунальные раскопки
Бригады сразу двух энергетических компаний работают на перекрестке улиц Советского и Горького

Энергетики меняют кабель, откачивают нечистоты и осматривают теплосети.

Сегодня утром на перекрестке улиц Советской и Горького в Липецке начали работать бригады сразу двух ресурсных компаний «Россетей»  и «Квадры». Первые меняют старый кабель, а вторые — откачивают нечистоты из лотка своих сетей.

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Примечательно, что энергетики вскрыли на улице Горького асфальт, уложенный на тротуаре этим летом.  

4 692
#коммунальные раскопки

Комментарии (4)

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Алькаш

39 минут назад
Пиши-Читай, это Невский,но наш,местный
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Гостья.

40 минут назад
Назвали бы адрес в городе где ещё не касалась рука этих ресурственников? Надо на прямую линию отправить сообщение или позвонить. Спросить когда в городе прекратится подобное с водой? И есть ли в городе хозяин. Может ответят?
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смотритель зоопарка

49 минут назад
ура, наконец то у до этой дороги дошли и вскрыли)
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Пиши-Читай

51 минуту назад
А Советский это кто?
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27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
27-00-00 — телефон для оперативного оформления ДТП
Бизнес

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