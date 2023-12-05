Общество
56 минут назад
Бригады сразу двух энергетических компаний работают на перекрестке улиц Советского и Горького
Энергетики меняют кабель, откачивают нечистоты и осматривают теплосети.
Сегодня утром на перекрестке улиц Советской и Горького в Липецке начали работать бригады сразу двух ресурсных компаний «Россетей» и «Квадры». Первые меняют старый кабель, а вторые — откачивают нечистоты из лотка своих сетей.
Примечательно, что энергетики вскрыли на улице Горького асфальт, уложенный на тротуаре этим летом.
Примечательно, что энергетики вскрыли на улице Горького асфальт, уложенный на тротуаре этим летом.
Алькаш
Гостья.
смотритель зоопарка
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