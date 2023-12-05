Бригады сразу двух энергетических компаний работают на перекрестке улиц Советского и Горького

Энергетики меняют кабель, откачивают нечистоты и осматривают теплосети.





Сегодня утром на перекрестке улиц Советской и Горького в Липецке начали работать бригады сразу двух ресурсных компаний «Россетей» и «Квадры». Первые меняют старый кабель, а вторые — откачивают нечистоты из лотка своих сетей.Примечательно, что энергетики вскрыли на улице Горького асфальт, уложенный на тротуаре этим летом.