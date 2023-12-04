Общество
сегодня, 00:11
Работы по ликвидации порыва на водоводе завершены
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Ресурсники заменили поврежденный участок водовода на улице Неделина
Как сообщили в РВК-Липецк, специалисты компании заменили поврежденный участок водовода. Вода начала поступать в отключенные дома, однако на полное заполнение системы понадобится время.
Напомним, порыв произошел на водоводе диаметром 300 мм на улице Неделина.
РВК-Липецк сообщает, что при подаче холодной воды возможно повышение ее мутности. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6048, 236-048.
Напомним, порыв произошел на водоводе диаметром 300 мм на улице Неделина.
РВК-Липецк сообщает, что при подаче холодной воды возможно повышение ее мутности. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 6048, 236-048.
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