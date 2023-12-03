Общество
сегодня, 11:49
На Неделина порвало водопровод
11 688
Ремонтные бригады уже выехали на место коммунальной аварии
Как сообщили в мэрии Липецка, на водоводе диаметром 300 мм в районе дома №14в на улице Неделина произошел порыв. Две бригады РВК-Липецк оперативно выехали на место и приступили к ликвидации нештатной ситуации.
Для проведения ремонтно-восстановительных работ водоканал вынужден ограничить подачу холодного водоснабжения по адресам: ул. Неделина, 7, 10, 12, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 49, 17, 17а, 45, 47, 33, 35, 37, 39; ул. Мичурина, 26Б, 24, 22, 21/1, 30, 12, 4, 8, 20, 16, 16а; ул. Котовского, 37.
Подвоз воды организован по адресу: ул. Неделина, 31, а также по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
Для проведения ремонтно-восстановительных работ водоканал вынужден ограничить подачу холодного водоснабжения по адресам: ул. Неделина, 7, 10, 12, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 49, 17, 17а, 45, 47, 33, 35, 37, 39; ул. Мичурина, 26Б, 24, 22, 21/1, 30, 12, 4, 8, 20, 16, 16а; ул. Котовского, 37.
Подвоз воды организован по адресу: ул. Неделина, 31, а также по заявкам потребителей.
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
11 688
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На Неделина
Алина
Липчанин
парторг
Вид из окна.
отец Дормидонт
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