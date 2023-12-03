Общество

сегодня, 11:49

На Неделина порвало водопровод

11 688
#порыв водопровода
На Неделина порвало водопровод

Ремонтные бригады уже выехали на место коммунальной аварии

Как сообщили в мэрии Липецка, на водоводе диаметром 300 мм в районе дома №14в на улице Неделина произошел порыв. Две бригады РВК-Липецк оперативно выехали на место и приступили к ликвидации нештатной ситуации.

Для проведения ремонтно-восстановительных работ водоканал вынужден ограничить подачу холодного водоснабжения по адресам: ул. Неделина, 7, 10, 12, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 49, 17, 17а, 45, 47, 33, 35, 37, 39; ул. Мичурина, 26Б, 24, 22, 21/1, 30, 12, 4, 8, 20, 16, 16а; ул. Котовского, 37.

Подвоз воды организован по адресу: ул. Неделина, 31, а также по заявкам потребителей.

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.


11 688
#порыв водопровода

Комментарии (11)

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На Неделина

6 минут назад
Прорвало водопровод - Вот!
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Алина

7 минут назад
На Сырском тоже порыв, вода льет, а рабочих нет, даже воду не перекрыли, пускай заливает все вокруг.
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Липчанин

11 минут назад
Гостья, на не которых домах, где стоят теплообменики при отключение холодной воды, горячая отключается автоматически.
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парторг

12 минут назад
Вид из окна., Сейчас руководство подъедет,с большими Айфонами, и начнут работать.
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Вид из окна.

17 минут назад
Стоит одна вахта и лёгкий экскаватор, машина по откачке воды. Который даже не начал копать. Этим игрушечный ковром что у него стоит, будут искать до завтрашнего утра.
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отец Дормидонт

33 минуты назад
дедушку не приглашали вот и прорвало. А у меня скидки есть
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Гость

34 минуты назад
Улица Неделина 15-а тоже нет воды.
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Гостья

42 минуты назад
Так не только холодной воды нет, горячей тоже нет на Неделина 15в, кошмар просто
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НикНик

52 минуты назад
Класс! Как вовремя асфальт положили.
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Гостья

55 минут назад
Я уже задала вопрос на прямую линию. Также коллективная жалоба отправлена в СК России.
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