На Неделина порвало водопровод

Ремонтные бригады уже выехали на место коммунальной аварии

Как сообщили в мэрии Липецка, на водоводе диаметром 300 мм в районе дома №14в на улице Неделина произошел порыв. Две бригады РВК-Липецк оперативно выехали на место и приступили к ликвидации нештатной ситуации.



Для проведения ремонтно-восстановительных работ водоканал вынужден ограничить подачу холодного водоснабжения по адресам: ул. Неделина, 7, 10, 12, 15, 19, 23, 27, 29, 31, 49, 17, 17а, 45, 47, 33, 35, 37, 39; ул. Мичурина, 26Б, 24, 22, 21/1, 30, 12, 4, 8, 20, 16, 16а; ул. Котовского, 37.



Подвоз воды организован по адресу: ул. Неделина, 31, а также по заявкам потребителей.



Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.





