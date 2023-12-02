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сегодня, 15:18

В Ельце подростки отняли у сверстников телефоны

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#грабеж
В Ельце подростки отняли у сверстников телефоны

Передано в суд дело подростков, обвиняемых в грабеже

СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении двух семнадцатилетних жителей Ельца, обвиняемых в ограблении несовершеннолетних с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ).

В ночь на 3 сентября этого года нетрезвые обвиняемые, встретив двух несовершеннолетних 16 и 17 лет у дома по ул. Радиотехническая в Ельце, и применив в силу, отобрали у них телефоны общей стоимостью 18 тысяч рублей и с места происшествия скрылись.

О произошедшем подростки сообщили родителям, которые обратились в правоохранительные органы.

- Вину в совершении преступления обвиняемые признали, написав явку с повинной, и возместили причиненный ущерб. Вместе с этим их вина подтверждается собранными следователем регионального СК России доказательствами, в числе которых показания очевидцев, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило направить уголовное дело для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд. В рамках расследования уголовного дела следователем установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления подростками. В адрес должностных лиц органов системы профилактики внесено соответствующее представление о принятии комплекса мер по предупреждению преступлений в молодежной среде, сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.

Подростком за грабеж грозит наказание до 7 лет лишения свободы.
1 480
#грабеж

Комментарии (1)

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Нонка

47 минут назад
Теперь фраза :Позвони мне-позвони! Стоит- семь лет ! Отличный срок Учитывая ,что начало -малолетка -браво!
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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