Экономика

11 минут назад

В Липецкой области выросло поголовье свиней

22
#животноводство
В Липецкой области выросло поголовье свиней

163,8 миллиарда рублей составил в Липецкой области объем производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в январе-октябре – по сравнению с тем же периодом прошлого года он увеличился на 8,7%, сообщает Липецкстат.

Так, скота и птицы на убой (в живом весе) было произведено за десять месяцев 296,7 тысячи тонн – на 3,8% меньше, чем год назад. Производство яиц сократилось на 1%, до 721,4 миллиона штук. В то же время производство молока выросло на 3,8% и составило в январе-октябре 265,1 тысячи тонн.

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, в январе-октябре составил 7791 килограмм (103,9% к январю-октябрю 2022 года), яйценоскость кур-несушек составила 249 штук, год назад - 245 штук.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 ноября в хозяйствах всех категорий (по расчётам) составило 114,4 тысячи голов, оно сократилось за год на 0,5%: в том числе коров было 42,9 тысячи или 98,0% от прошлогоднего. Сократилось также на 2,1% поголовье овец и коз – до 70,3 тысячи голов. А вот поголовье свиней выросло сразу на 26,1% и составило 805,6 тысячи. 

22
#животноводство

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