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Нижегородские депутаты предлагают сделать закон о запрете абортов федеральным

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#аборты #запрет

Согласно документу, также предлагается ввести ответственность за пропаганду и склонение к абортам.

Депутаты Законодательного собрания Нижнего Новгорода предложили распространить законопроект о запрете абортов в частных клиниках на всю Россию, - передает РИА Новости.

Депутаты заксобрания Нижегородской области приняли в первом чтении закон о запрете склонения к абортам. Ранее инициативу вынес на обсуждение депутатов губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"За" проект регионального закона "О мерах по профилактике искусственного прерывания беременности на территории Нижегородской области" проголосовал 41 депутат. Тех, кто был против или воздержался, не оказалось.

Законопроект предлагает "установить запрет на склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований".

Кроме того, в документе говорится, что аборт по желанию женщины может проводиться только после УЗИ с обязательной демонстрацией сердцебиения ребенка. После внесения поправок проект закон будет передан на рассмотрение парламента во втором чтении.

Ранее нижегородские парламентарии единогласно одобрили и поправки в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" о полном запрете абортов в частных клиниках.

Ранее в Курской области и Крыму частные клиники добровольно отказались от услуг по прерыванию беременности. Мордовия и Тверская область приняли региональные законы о запрете склонения к аборту, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность. Административные штрафы за склонение женщин к абортам намерены ввести в Калининградской области, проект закона опубликован на сайте заксобрания региона. Аналогичный запрет рассматривают депутаты Тамбовской области.
33
#аборты #запрет

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