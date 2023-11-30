Общество
14 минут назад
Администрация Липецка выделила 36 миллионов рублей на зимнюю уборку городских окраин
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Подрядчиков для частного сектора мэрия подыщет на торгах.
Сегодня в Липецком горсовете начальник МБУ«Управление благоустройства Липецка» Дмитрий Пушилин сообщил о том, насколько готова организация к зимней уборке снега.
Зима в этом году наступила раньше календаря — 20 ноября. Но технику коммунального предприятия в зимнее состояние привели еще к середине октября, а поэтому первый снегопад его коллектив встретил технически оснащенным. К зимней уборке города МБУ подготовило 98 единиц специализированной техники, в том числе 15 новых машин, купленных за счет безвозмездной субсидии областного бюджета (по лизингу к концу года планируется купить еще три коммунальные дорожные машины на базе шасси «КамАЗа»). Вся она оснащена спутниковой системой навигации, позволяющей отслеживать все маршруты уборки. Но, конечно, несмотря на обновление, в парке МБУ еще много старой действующей техники.
Но больше железа предприятию нужны люди. Отвечая на вопрос вице-спикера Бориса Понаморева, Дмитрий Пушилин сказал, что МБУ по состоянию на сегодня не хватает 60 водителей. Но уже забрезжил лучик надежды: после сообщения о повышении зарплат водителям с 1 декабря вдвое, до 70 тысяч рублей, на предприятие пришли три новых работника. Их усадят в том числе за руль малой коммунальной техники, предназначенной для уборки тротуаров. В парке предприятия есть уже 10 единиц малогабаритной техники, куплено для такой работы новое навесное оборудование для двух тракторов.
Для уборки и вывоза снега с городских окраин, управление благоустройства собирается заключить договоры со сторонними организациями. В декабре с помощью такого договора на сумму в 6 млн рублей, управление собирается привлечь не менее пяти единиц тяжелой техники, 40 самосвалов, 15 погрузчиков. На такие же работы в январе-апреле следующего года проведут торги со стартовой ценой контракта в 30 млн рублей. Техзаданием предусмотрена механизированная уборка и вывоз снега с внутриквартальных проездов, тротуаров и улиц частного сектора.
Снег вывозят на свалку на улицу Студеновскую, за микрорайон «Елецкий» и в район урочища «Орлиный лог». Весной МБУ обязуется привести все эти территории в порядок.
Зима в этом году наступила раньше календаря — 20 ноября. Но технику коммунального предприятия в зимнее состояние привели еще к середине октября, а поэтому первый снегопад его коллектив встретил технически оснащенным. К зимней уборке города МБУ подготовило 98 единиц специализированной техники, в том числе 15 новых машин, купленных за счет безвозмездной субсидии областного бюджета (по лизингу к концу года планируется купить еще три коммунальные дорожные машины на базе шасси «КамАЗа»). Вся она оснащена спутниковой системой навигации, позволяющей отслеживать все маршруты уборки. Но, конечно, несмотря на обновление, в парке МБУ еще много старой действующей техники.
Но больше железа предприятию нужны люди. Отвечая на вопрос вице-спикера Бориса Понаморева, Дмитрий Пушилин сказал, что МБУ по состоянию на сегодня не хватает 60 водителей. Но уже забрезжил лучик надежды: после сообщения о повышении зарплат водителям с 1 декабря вдвое, до 70 тысяч рублей, на предприятие пришли три новых работника. Их усадят в том числе за руль малой коммунальной техники, предназначенной для уборки тротуаров. В парке предприятия есть уже 10 единиц малогабаритной техники, куплено для такой работы новое навесное оборудование для двух тракторов.
Для уборки и вывоза снега с городских окраин, управление благоустройства собирается заключить договоры со сторонними организациями. В декабре с помощью такого договора на сумму в 6 млн рублей, управление собирается привлечь не менее пяти единиц тяжелой техники, 40 самосвалов, 15 погрузчиков. На такие же работы в январе-апреле следующего года проведут торги со стартовой ценой контракта в 30 млн рублей. Техзаданием предусмотрена механизированная уборка и вывоз снега с внутриквартальных проездов, тротуаров и улиц частного сектора.
Снег вывозят на свалку на улицу Студеновскую, за микрорайон «Елецкий» и в район урочища «Орлиный лог». Весной МБУ обязуется привести все эти территории в порядок.
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смотритель зоопарка