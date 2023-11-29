22 минуты назад
Вода текла четыре месяца и превратилась в ледяные валуны
Возле липецкой набережной несколько месяцев назад возникла утечка из сетей. Устранить ее энергетики обещают на следующей неделе.
«На проезжей части при минусовой температуре начали образовываться ледяные валуны», —сообщил липчанин.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», устранение утечки из водопровода запланировано на начало следующей недели. Сейчас бригады водоканала устраняют более значимые проблемы на сетях водоснабжения и водоотведения. Информация о работах на этом участке заблаговременно будет доведена до жильцов домов, попадающих под ограничение водоснабжения.
ворчиха