Общество

22 минуты назад

Вода текла четыре месяца и превратилась в ледяные валуны

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#утечка воды
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Возле липецкой набережной несколько месяцев назад возникла утечка из сетей. Устранить ее энергетики обещают на следующей неделе.

Житель Липецка рассказал GOROD48 об утечке водопроводной воды, которая по его словам, образовалась еще летом возле набережной.

«На проезжей части при минусовой температуре начали образовываться ледяные валуны», —сообщил липчанин.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК-Липецк», устранение утечки из водопровода запланировано на начало следующей недели. Сейчас бригады водоканала устраняют более значимые проблемы на сетях водоснабжения и водоотведения. Информация о работах на этом участке заблаговременно будет доведена до жильцов домов, попадающих под ограничение водоснабжения.
1 275
#утечка воды
1

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ворчиха

2 минуты назад
а за ОДН будем платить как всегда мы, жители
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