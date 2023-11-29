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Две победы над казашками и - весь мир в руках
Липецкая каратистка выиграла первенство планеты.
Липчанка Мария Терехова стала победительницей первенства мира по кёкусинкан-каратэ в Алма-Ате.
Наша спорстменка выступала среди девушек 14-15 лет в самой тяжёлой из представленных весовых категорий – свыше 55 кг и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Терехова провела три победных боя: два с местными соперницами и финал со своей соотечественницей из России.
Как сообщили GOROD48 в липецкой областной федерации кёкусинкан, для её воспитанников этот успех стал самым значимым за последнее десятилетие.
Мировой форум свёлся к соперничеству России и Казахстана
Мария Терехова до этого три раза выигрывала первенство России, очередная победа в октябре этого года в Самаре открыла ей дорогу на первенство мира. Подготовил спортсменку Денис Ноздреватых.
Мария и её тренер
В Казахстане в возрастных категориях от 12 лет и до ветеранов соперничали 600 каратистов из 35 стран.
Победители и призёры соревнований
Фото из архива участников соревнований, предоставлено самими спорстменами
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