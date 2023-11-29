Спорт

сегодня, 13:33

Две победы над казашками и - весь мир в руках

1 329
#Каратэ #кекусинкан
1
Две победы над казашками и - весь мир в руках

Липецкая каратистка выиграла первенство планеты.

Липчанка Мария Терехова стала победительницей первенства мира по кёкусинкан-каратэ в Алма-Ате.

Наша спорстменка выступала среди девушек 14-15 лет в самой тяжёлой из представленных весовых категорий – свыше 55 кг и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. Терехова провела три победных боя: два с местными соперницами и финал со своей соотечественницей из России.

Как сообщили GOROD48 в липецкой областной федерации кёкусинкан, для её воспитанников этот успех стал самым значимым за последнее десятилетие.

я4.jpg

Мировой форум свёлся к соперничеству России и Казахстана

Мария Терехова до этого три раза выигрывала первенство России, очередная победа в октябре этого года в Самаре открыла ей дорогу на первенство мира. Подготовил спортсменку Денис Ноздреватых.

я1.jpg

Мария и её тренер

В Казахстане в возрастных категориях от 12 лет и до ветеранов соперничали 600 каратистов из 35 стран.

я3.png

Победители и призёры соревнований

Фото из архива участников соревнований, предоставлено самими спорстменами

1 329
#Каратэ #кекусинкан
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Красивые лица

36 минут назад
Зачем на них сломанный нос?
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Мужчины выполняли нормативы мастеров спорта, женщины поднимались на вершину пьедестала
#Тяжелая атлетика #Черешневская #Козадёров
2
Мужчины выполняли нормативы мастеров спорта, женщины поднимались на вершину пьедестала

вчера, 20:32

Спорт
Липчанки стали медалистками турнира на призы лучшего борца-вольника XX века
#Вольная больба #Безуглова #Петлякова
1
Липчанки стали медалистками турнира на призы лучшего борца-вольника XX века

вчера, 18:52

Спорт
Липецкий культурист взял «бронзу» в чемпионате России, уступив мужу кавэнщицы «Елены Хульевны»
#Бодибилдинг #культуризм #Андрей Василевский
36
Липецкий культурист взял «бронзу» в чемпионате России, уступив мужу кавэнщицы «Елены Хульевны»

26.11.2023 16:13

Спорт
Боксёры из Липецка и Ельца задали жару в международном турнире
#Бокс #Алексей Заев
3
Боксёры из Липецка и Ельца задали жару в международном турнире

26.11.2023 15:37

Спорт
Липецкий форвард ЦСКА забил гол в «дерби страны»
#Футбол #Антон Заболотный #ЦСКА
25
Липецкий форвард ЦСКА забил гол в «дерби страны»

26.11.2023 13:05

Спорт
Хейтерам назло. Футболисты «Металлурга» сыграли с Казинкой
#Мини-футбол #чемпионат области #"Дрим-Тим"
6
Хейтерам назло. Футболисты «Металлурга» сыграли с Казинкой

26.11.2023 00:38

Спорт