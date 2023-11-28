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В РФ увеличился спрос на красную рыбу на фоне новогодних корпоративов
Гендиректор компании "Инарктика" (ранее "Русская аквакультура") Илья Соснов заявил об увеличении потребления лосося в 2023 году к показателю прошлого года.
В 2022 г. в РФ наблюдали сохранение объемов продаж аквакультурной красной рыбы. Они остались на уровне 70 млрд. рублей, если говорить о ценах на нее в опте и сравнивать их с теми, что фиксировались в 2021 году. Между тем, если брать во внимание натуральное выражение, то потребители купили на двадцать два процента меньше рыбы, чем в 2021 году или 118 тыс. т.
В 2023 г. ситуация резко переменилась. В норму пришло потребление лосося. Даже есть уверенный рост по сравнению с показателем прошлого года. Рост в натуральном выражении произошел на 26% (46 тыс. т), а в денежном – на 33% (27 млрд. рублей). В 2022 году спрос был невелик, так как многие компании отказались от проведения корпоративов. Продажи в декабре традиционно подскакивают. Этот месяц самый напряженный у производителей. Красная рыба – желанный продукт на новогодний праздник. Ее покупают как для дома, так и на корпоративы в кафе и рестораны. Люди активно бронируют столики в общепите, заказывая мясную, рыбную тарелки, водку, вино, икру, рыбу красную.
Пока объемам потребления лосося далеко до пика, который был до введения Россией в 2014 году продэмбарго, перекрывшего импорт рыбы из Норвегии и других скандинавских стран. Пик потребления был в 2013 году — тогда за год в России съедали около 180 тыс. т лосося (для сравнения, в 2022 году потребление составило 118 тыс. т, а максимальный после введения продэмбарго показатель был в 2021 году — 152 тыс. т).