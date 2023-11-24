Общество

сегодня, 17:45

На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

2 532
#отключения
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На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 25 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останется дом № 9 по улице Ворошилова – воду к дому подвезут по заявкам потребителей. 

С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гришина, № 9 по улице Талалихина, №№ 5, 9, 11, вл 9 по улице Фадеева, №№ 29, 29а по улице Дундича, №№ 8, 10, 12, 14 по Универсальному проезду, на улицах Кузьминской, Северный Рудник, в котельной МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресам: улица Гришина, 17, улица Кузьминская, 6б, а также по заявкам потребителей.
После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

2 532
#отключения
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Комментарии (2)

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цирк

сегодня, 17:57
отключите всю ,,жемчужину черноземья,, пусть хоть раз в жизни растрясут операбельный жир, а то все превратились в полных дегенератов, только и знают, дай, дай ,дай-149 проц
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А.

сегодня, 17:51
Плановые зимой
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