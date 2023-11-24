На восьми улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 25 ноября станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останется дом № 9 по улице Ворошилова – воду к дому подвезут по заявкам потребителей.



С 10:00 и до окончания работ не будет холодной воды в домах №№ 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25 по улице Гришина, № 9 по улице Талалихина, №№ 5, 9, 11, вл 9 по улице Фадеева, №№ 29, 29а по улице Дундича, №№ 8, 10, 12, 14 по Универсальному проезду, на улицах Кузьминской, Северный Рудник, в котельной МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресам: улица Гришина, 17, улица Кузьминская, 6б, а также по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.



