42 минуты назад
Три крупных израильских банка сегрегировали активы россиян
У российских граждан сохраняется возможность открывать счета в израильских банках и торговать иностранными ценными бумагами, учет которых осуществляется за пределами Евросоюза.
Ранее европейский депозитарий потребовал от израильских банков обособить счета, принадлежащие россиянам, чтобы контролировать соблюдение санкционного законодательства, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Forbes.
"Нам известно, что уже три крупнейших банка Израиля провели сегрегацию — это банки "Дисконт", "Апоалим" и "Леуми", — сказал Ойгман. Всего россияне, как правило, открывали счета в пяти кредитных организациях, на каком этапе процедура в оставшихся двух банках, пока неизвестно.
По его словам, для большинства клиентов банков эта процедура прошла безболезненно, поскольку их заранее оповестили о требовании Euroclear и у них было время продать активы. При этом у российских граждан сохраняется возможность открывать счета, в том числе брокерские, в израильских банках, а также торговать иностранными ценными бумагами, учет которых осуществляется за пределами ЕС, - добавил он.
О том, что Euroclear потребовал от израильских банков сегрегировать активы российских инвесторов, стало известно в начале ноября. Для европейского депозитария это распространенная практика, которую он уже несколько раз применял в различных странах за пределами ЕС.
В прошлом году в ЕС и Швейцарии для активов россиян были установлены ограничения: граждане России без европейских документов не могут получать на свои счета более €100 000. Такой же порядок работает для инвестиционных счетов: если портфель превышает разрешенные €100 000, то купонный доход, дивиденды и средства от продажи должны зачисляться на спецсчет, распоряжаться которым владельцы не могут. Процедура сегрегации — это обособление активов россиян, которая необходима, чтобы европейский депозитарий мог контролировать соблюдение санкционного законодательства.
Поначалу такие ограничения применялись только в Европе, однако постепенно Euroclear начал контролировать, как это требование соблюдают его контрагенты за пределами Евросоюза.