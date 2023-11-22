Липецкое УФАС России в девятый раз оштрафовало «Яндекс»

Контекстная реклама медицинских услуг распространялась без лицензии.

Суды двух инстанций признали законным штраф компании «Яндекс», наложенный Липецким УФАС России.



Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, антимонопольный орган оштрафовал ООО «Яндекс» на 100 тысяч рублей за нарушение закона о рекламе: общество не провело надлежащую проверку рекламы на соответствие ее необходимым требованиям, в результате этого распространялась реклама медицинских услуг, оказываемых без лицензии.



«Яндекс» обжаловал штраф сначала в Арбитражном суде Москвы, однако он признал постановление Липецкого УФАС о наложении штрафа законным и и не нашел оснований для его отмены.



Девятый арбитражный апелляционный суд также подтвердил выводы Липецкого УФАС России о том, что компания не приняла все необходимые, достаточные и зависящие от нее меры по соблюдению требований закона о рекламе.



За аналогичные нарушения Липецкое УФАС России оштрафовало ООО «Яндекс» в 2022-2023 годах уже в девятый раз.