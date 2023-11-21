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3,7% проб рыбной продукции не прошло проверку санитарных врачей

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#Роспотребнадзор #торговля
3,7% проб рыбной продукции не прошло проверку санитарных врачей

В основном, рыбная продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям.

За 9 месяцев этого года Управлением Роспотребнадзора по Липецкой области проведено 11 проверок юрлиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся продажей рыбной продукции и морепродуктов.

По результатам лабораторных исследований 3,7% проб рыбной продукции не соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза.

«Наиболее часто рыбная продукция не соответствовала требованиям по физико-химическим показателям – 10,8% неудовлетворительных проб. По санитарно-химическим и микробиологическим, паразитологическим показателям все исследованные пробы успешно прошли проверку», – отметили в Роспотребнадзора.

У предпринимателей выявляли такие нарушения, как несоблюдение температуры хранения рыбной продукции, отсутствие сопроводительной документации, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещения.

Четверо виновных оштрафованы на общую сумму 80 тысяч рублей.
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#Роспотребнадзор #торговля

Комментарии (1)

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Дары морей

14 минут назад
Проверьте ларек на остановке музучилище! Там ужасная антисанитария.
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