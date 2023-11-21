Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог

За неделю зарегистрировано 5,9 тысячи случаев ОРВИ.

В Липецкой области c 13 по 19 ноября было зарегистрировано 5,9 тысячи случаев ОРВИ, что выше уровня расчетного эпидемического порога на 15,1% и ниже аналогичного периода 2022 года на 18,3%.



По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы).



На минувшей неделе зарегистрировано 200 случаев коронавируса, что на уровне аналогичного периода 2022 года. Преобладающими остаются штаммы «Омикрон».



По состоянию на 20 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 42,4% населения: более 97 тысяч детей и 380 тысяч взрослых.



В целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса липчанам советуют тщательно мыть руки, избегать контакта с людьми с признаками заболевания, в случае заболевания не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом, регулярно проветривать помещения, придерживаться здорового образа жизни и реже посещать места массового скопления людей.