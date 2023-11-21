Здоровье

12 минут назад

Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог

92
#ОРВИ #грипп #коронавирус
Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог

За неделю зарегистрировано 5,9 тысячи случаев ОРВИ.

В Липецкой области c 13 по 19 ноября было зарегистрировано 5,9 тысячи случаев ОРВИ, что выше уровня расчетного эпидемического порога на 15,1% и ниже аналогичного периода 2022 года на 18,3%.

По данным управления Роспотребнадзора по Липецкой области, сейчас циркулируют вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, бокавирусы, вирусы парагриппа, аденовирусы).

На минувшей неделе зарегистрировано 200 случаев коронавируса, что на уровне аналогичного периода 2022 года. Преобладающими остаются штаммы «Омикрон».

По состоянию на 20 ноября, в Липецкой области привито против гриппа 42,4% населения: более 97 тысяч детей и 380 тысяч взрослых.

В целях профилактики гриппа, ОРВИ и коронавируса липчанам советуют тщательно мыть руки, избегать контакта с людьми с признаками заболевания, в случае заболевания не заниматься самолечением, а вызвать врача на дом, регулярно проветривать помещения, придерживаться здорового образа жизни и реже посещать места массового скопления людей.
92
#ОРВИ #грипп #коронавирус

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
#рыбалка #браконьерство
61
C 15 ноября для рыбаков-любителей введены несколько запретов
Общество

Еще в рубрике

Липчанка упала на площадке для катка и не смогла встать — её увезли на «скорой»
#скорая помощь #травмпункт
7
Липчанка упала на площадке для катка и не смогла встать — её увезли на «скорой»

вчера, 14:11

Здоровье
Полуголую липчанку нашли с переохлаждением и обморожениями на улице
#обморожение #переохлаждение
8
Полуголую липчанку нашли с переохлаждением и обморожениями на улице

вчера, 09:58

Здоровье
Врачи борются за жизнь найденной на улице Терешковой 49-летней липчанки
#обморожение #переохлаждение
27
Врачи борются за жизнь найденной на улице Терешковой 49-летней липчанки

17.11.2023 11:38

Здоровье
«К нам в сутки самостоятельно обращаются по 90-100 человек»
#инфекционная больница #пневмония
33
«К нам в сутки самостоятельно обращаются по 90-100 человек»

13.11.2023 16:50

Здоровье
В детской областной больнице начали строить новый хирургический корпус
#детская областная больница
9
В детской областной больнице начали строить новый хирургический корпус

09.11.2023 12:30

Здоровье
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,2 тысячи человек
#ОРВИ #грипп #коронавирус
1
За неделю в Липецкой области ОРВИ заболели 4,2 тысячи человек

09.11.2023 09:48

Здоровье